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Великолепна в свои 54: ТОП-фильмов со звездой фильма "Женщина-кошка" Хэлли Берри

Сегодня, 15:05

В свои 54 года актриса выглядит почти в два раза моложе

Сегодня, 14 августа, американской актрисе Хэлли Берри (Холли Берри) исполняется 54 года. Именинница – первая афроамериканская женщина, которая стала обладательницей премии "Оскар" в номинации за "лучшую женскую роль" в драматическом фильме "Бал монстров".

Хэлли Берри
Хэлли Берри
Фото: Getty Images

Родилась Хэлли в Кливленде, штат Огайо. Когда ей было 4 года, родители Хэлли развелись, и она вместе со старшей сестрой воспитывались только матерью. Активная жизненная позиция в школе и колледже, а также начало модельной и кинокарьеры сформировали характер девушки, которая всегда добивается поставленной цели. И в конце 80-х Берри отправилась в Иллинойс, чтобы продолжить модельную деятельность и заняться актёрской карьерой.

Пережив период незначительных ролей Хэлли Берри наконец повезло и после фильма "Тропическая лихорадка" она стала известной. Участие Хэлли в фильмах со звёздами мирового кинематографа плавно вело её к заветной мечте – получению "Оскара".

Сегодня.Lifestyle подготовили для вас подборку ярких фильмов с оскароносной актрисой, которые вы можете посмотреть на OLL.TV.

Также вы можете посмотреть лучшие фильмы с австралийской иконой экшена Крисом Хемсвортом, которому на днях исполнилось 37 лет.

Готика

Кадр из фильма "Готика"
Кадр из фильма "Готика"
Фото: themoviedb.org

По сюжету, доктор Миранда Грей, которую так блестяще сыграла Хэлли Берри, что даже сломала руку во время съемок, работает психиатром со своим мужем Дугласом в тюремной клинике для женщин, признанных безумными. Каждый день Миранде Грей приходится разбираться с невероятными историями душевнобольных преступниц, в которые верится с трудом.

Однажды вечером, возвращаясь домой, она чуть не сбивает на дороге девушку. Миранда сразу же спешит помочь пострадавшей, но вскоре обнаруживает себя в больничной камере. Затем её друг и коллега Пит Грэм рассказывает, что в тот вечер, когда произошла авария, она убила дома Дугласа. Миранду признают невменяемой. Как ей разобраться в этом несправедливом обвинении?

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Идеальный незнакомец

Кадр из фильма "Идеальный незнакомец"
Кадр из фильма "Идеальный незнакомец"
Фото: themoviedb.org

Охотница за сенсационными "жареными" новостями с участием знаменитых персон, журналистка Ровена Прайс нацелила свои "стрелы пиара" на губернатора. Пропагандируя семейные ценности, губернатор скрывает гомосексуальные связи на стороне. Компрометирующие материалы о влиятельной особе публиковать отказываются и Ровена увольняется со скандалом.

После увольнения она случайно встречает свою старую подругу Грейс, которая поведала ей много "подробностей" о её романе с плейбоем Харрисоном Хиллом. Спустя несколько дней Грейс погибает. Ровена устраивается в рекламное агентство, которым владеет Хилл под видом обычной секретарши и не прочь завести с ним роман. Она начинает узнавать все больше о Хилле, а помогает ей в этом её верный друг хакер Майлз. Хилл в тюрьме, но кто на самом деле убил Грейс?

Облачный атлас

Кадр из фильма "Облачный атлас"
Кадр из фильма "Облачный атлас"
Фото: themoviedb.org

Фантастический фильм снят режиссером Томом Тыквером вместе с режиссёрами Ларри и Эндрю Вачовски по мотивам одноименного романа Девида Митчелла. В фильме один актёр воплощает несколько ролей, которые связаны эволюцией его персонажа. Главный герой фильма – душа, которая пережила шесть реинкарнаций.

Зрители видят Хэлли Берри в шести образах, которые связаны с периодом жизни души. Она: жительница племени аборигенов; Иокаста Эйрс, жена Вивиана Эйрса, дотошная современная журналистка Луиза Рей, индианка на издательском вечере, голос из будущего – Овидий, пластический хирург; в период постапокалипсиса Мероним, Провидица.

На премьерном показе фильма на кинофестивале в Торонто на протяжении десяти минут зрители апплодировали актерам и команде фильма стоя.

Movie 43

Кадр из фильма "Movie 43"
Кадр из фильма "Movie 43"
Фото: themoviedb.org

По сюжету два друга Келвин и Джей Джей, выгрузили видео на видеохостинг, а их друг Бакстер взял да и накрутил к нему просмотры. Келвин и Джей решили отомстить – придумали миф, что "Movie 43" разыскивают спецслужбы и это самый страшный фильм в мире.

Весь фильм состоит из 12 скетчей, которые связаны друг с другом сюжетной линией. Познакомившись в кафе, Дональд и Эмили, которую играет Хэлли Берри, начинают играть в "Правда или действие". Ребята играют с размахом, каждый раз всё поднимая и поднимая планку у заданий. А тем временем Бакстер и Джей Джей находят "Movie 43". Оказывается, этот фильм существует на самом деле…

Джон Уик 3

Кадр из фильма "Джон Уик 3"
Кадр из фильма "Джон Уик 3"
Фото: themoviedb.org

На Джона Уика объявлена охота, а за его голову объявили солидную награду. Всё потому, что он нарушил профессиональный кодекс, когда совершил убийство на территории отеля Continental. Администратор отеля дал Джону лишь час, а дальше на него начнётся настоящая охота.

В итоге ему всё же удаётся покинуть город. Он направляется в Марокко, где в отеле Continental в Касабланке встречается с очаровательной управляющей отеля Софией, в исполнении Хэлли Берри. София помогает Джону. Но какова же будет цена для полного прощения за содеянное?

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