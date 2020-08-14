Великолепна в свои 54: ТОП-фильмов со звездой фильма "Женщина-кошка" Хэлли Берри
В свои 54 года актриса выглядит почти в два раза моложе
Сегодня, 14 августа, американской актрисе Хэлли Берри (Холли Берри) исполняется 54 года. Именинница – первая афроамериканская женщина, которая стала обладательницей премии "Оскар" в номинации за "лучшую женскую роль" в драматическом фильме "Бал монстров".
Родилась Хэлли в Кливленде, штат Огайо. Когда ей было 4 года, родители Хэлли развелись, и она вместе со старшей сестрой воспитывались только матерью. Активная жизненная позиция в школе и колледже, а также начало модельной и кинокарьеры сформировали характер девушки, которая всегда добивается поставленной цели. И в конце 80-х Берри отправилась в Иллинойс, чтобы продолжить модельную деятельность и заняться актёрской карьерой.
Пережив период незначительных ролей Хэлли Берри наконец повезло и после фильма "Тропическая лихорадка" она стала известной. Участие Хэлли в фильмах со звёздами мирового кинематографа плавно вело её к заветной мечте – получению "Оскара".
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По сюжету, доктор Миранда Грей, которую так блестяще сыграла Хэлли Берри, что даже сломала руку во время съемок, работает психиатром со своим мужем Дугласом в тюремной клинике для женщин, признанных безумными. Каждый день Миранде Грей приходится разбираться с невероятными историями душевнобольных преступниц, в которые верится с трудом.
Однажды вечером, возвращаясь домой, она чуть не сбивает на дороге девушку. Миранда сразу же спешит помочь пострадавшей, но вскоре обнаруживает себя в больничной камере. Затем её друг и коллега Пит Грэм рассказывает, что в тот вечер, когда произошла авария, она убила дома Дугласа. Миранду признают невменяемой. Как ей разобраться в этом несправедливом обвинении?
Охотница за сенсационными "жареными" новостями с участием знаменитых персон, журналистка Ровена Прайс нацелила свои "стрелы пиара" на губернатора. Пропагандируя семейные ценности, губернатор скрывает гомосексуальные связи на стороне. Компрометирующие материалы о влиятельной особе публиковать отказываются и Ровена увольняется со скандалом.
После увольнения она случайно встречает свою старую подругу Грейс, которая поведала ей много "подробностей" о её романе с плейбоем Харрисоном Хиллом. Спустя несколько дней Грейс погибает. Ровена устраивается в рекламное агентство, которым владеет Хилл под видом обычной секретарши и не прочь завести с ним роман. Она начинает узнавать все больше о Хилле, а помогает ей в этом её верный друг хакер Майлз. Хилл в тюрьме, но кто на самом деле убил Грейс?
Фантастический фильм снят режиссером Томом Тыквером вместе с режиссёрами Ларри и Эндрю Вачовски по мотивам одноименного романа Девида Митчелла. В фильме один актёр воплощает несколько ролей, которые связаны эволюцией его персонажа. Главный герой фильма – душа, которая пережила шесть реинкарнаций.
Зрители видят Хэлли Берри в шести образах, которые связаны с периодом жизни души. Она: жительница племени аборигенов; Иокаста Эйрс, жена Вивиана Эйрса, дотошная современная журналистка Луиза Рей, индианка на издательском вечере, голос из будущего – Овидий, пластический хирург; в период постапокалипсиса Мероним, Провидица.
На премьерном показе фильма на кинофестивале в Торонто на протяжении десяти минут зрители апплодировали актерам и команде фильма стоя.
По сюжету два друга Келвин и Джей Джей, выгрузили видео на видеохостинг, а их друг Бакстер взял да и накрутил к нему просмотры. Келвин и Джей решили отомстить – придумали миф, что "Movie 43" разыскивают спецслужбы и это самый страшный фильм в мире.
Весь фильм состоит из 12 скетчей, которые связаны друг с другом сюжетной линией. Познакомившись в кафе, Дональд и Эмили, которую играет Хэлли Берри, начинают играть в "Правда или действие". Ребята играют с размахом, каждый раз всё поднимая и поднимая планку у заданий. А тем временем Бакстер и Джей Джей находят "Movie 43". Оказывается, этот фильм существует на самом деле…
На Джона Уика объявлена охота, а за его голову объявили солидную награду. Всё потому, что он нарушил профессиональный кодекс, когда совершил убийство на территории отеля Continental. Администратор отеля дал Джону лишь час, а дальше на него начнётся настоящая охота.
В итоге ему всё же удаётся покинуть город. Он направляется в Марокко, где в отеле Continental в Касабланке встречается с очаровательной управляющей отеля Софией, в исполнении Хэлли Берри. София помогает Джону. Но какова же будет цена для полного прощения за содеянное?
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