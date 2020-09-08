Венецианский кинофестиваль-2020: Педро Альмодовар заявил, что планирует снять вестерн и фильм-антиутопию

Режиссер заинтриговал предстоящими проектами

2 сентября состоялось открытие старейшего киносмотра мира – Венецианского международного кинофестиваля. Это первое масштабное кинособытие после начала глобального карантина, которое организаторы решили не отменять, несмотря на пандемию.

Среди знаменитостей, прибывших на кинофестиваль – испанский режиссер Педро Альмодовар, который презентовал свой короткометражный фильм The Human Voice ("Человеческий голос") с Тильдой Суинтон в главной роли. 30-минутный фильм они сняли во время самоизоляции в Испании. Эта дебютная картина режиссера на английском языке является экранизацией пьесы Жана Кокто.

На пресс-конференции, Педро Альмодовар призвал зрителей вернуться в кинотеатры, а также заинтриговал своими будущими проектами. Об этом сообщает The Playlist.

"Изоляция показала нам, что наши дома могут быть местом, где мы находимся в тюрьме. Где вы можете работать, есть и жить внутри. Но противоядием от всего этого является кино. Сходить в кино – значит отправиться в приключение", – сказал режиссер.

Режиссер планирует снять две короткометражных работы и фильм в жанре вестерн. Он отметил, что фильм обещает быть очень красочным. Для Педро Альмодовара эта картина может стать новым поворотом в карьере, ведь ориентированный на мужскую аудиторию жанр вестерн не характерен для него. Гротескным и саркастичным лентам режиссера присущи сильные женские персонажи, которых во многих его фильмах играла Пенелопа Крус. Она также снимется в еще одном предстоящем фильме Педро Альмодовара Madres Paralelas. После этого он приступит к работе над вестерном.

Педро Альмодовар и Тильда Суинтон на 77-м Венецианском кинофестивале Фото: Getty Images

Еще одним неожиданным проектом, который планирует снять испанский режиссер, стал короткометражный фильм-антиутопия. На ее создание Педро Альмодовара вдохновила пандемия.

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