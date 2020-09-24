Венецианский кинофестиваль, "Золотой глобус" и ОМКФ: путь фильма "Атлантида" к "Оскару-2021"

Рассказываем о главных достижениях киноленты

Сегодня, 24 сентября, стало известно, что драматический фильм режиссера Валентина Васяновича "Атлантида" будет представлять Украину на "Оскаре-2021". Картина поборется за право попасть в лонг-лист номинации "Лучший иностранный фильм", а затем – шорт-лист.

Картина уже успела громко заявить о себе в мире, одержав победу в программе "Горизонты" Венецианского кинофестиваля в 2019 году, а также будет представлена в Международном конкурсе на Одесском кинофестивале, который стартует 25 сентября.

С момента мировой премьеры и до победы в нацотборе на "Оскар" от Украины фильм Валентина Васяновича прошел большой путь и приковал к себе внимание как украинского, так и западного зрителя.

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: пресс-служба

Победы на кинофестивалях

В 2019 году фильм "Атлантида" получил приз Венецианского кинофестиваля, где и состоялась его мировая премьера. Картина победила во второй по значимости конкурсной программе фестиваля – "Горизонты" (Orizotti). Это была историческая для Украины победа.

После Венеции картину увидели в рамках официальной программы кинофестиваля в Торонто. Это один из крупнейших мировых кинофестивалей.

"Атлантида" также получила четыре гран-при на других престижных кинофестивалях: главную награду Международного кинофестиваля в Лез Арк (Les Arcs Film Festival), победу на Международном кинофестивале в Тромсе в Норвегии, а также гран-при международного белорусского кинофестиваля "Листапад" и кинофестиваля FICUNAM в Мексике.

Примечательно, что режиссер картины Валентин Васянович выступил и сценаристом, и продюсером, и оператором. Его операторская работа была признана лучшей на международном кинофестивале в Севилье.

Кадр из фильма "Атлантида" Фото: dzygamdb.com

Продажи дистрибьюторам

Успешный фестивальный старт помог фильму не только привлечь внимание зрителей и кинокритиков, но и дистрибьюторов. В итоге фильм "Атлантида продали в три страны, а HBO Еastern Europe приобрели права на показ фильма, что еще больше расширило зрительскую аудиторию фильма. HBO Еastern Europe включает такие страны, как Испания, Польша, Болгария, Норвегия, Венгрия и ряд других.

О фильме написали такие имиджевые западные издания, как The Hollywood Reporter, Cineuropa, Variety, Screen Daily.

"Золотой глобус", премия Европейской киноакадемии"

В августе фильм был представлен членам Голливудской ассоциации иностранной прессы (Hollywood Foreign Press Association) – именно она присуждает престижную премию "Золотой глобус". Победы на кинофестивалях позволили картине быть представленной в специальной программе "Золотого глобуса" – Foreign Language Film Series. В этой программе демонстрируются лучшие иностранные фильмы, которые претендуют на номинацию "Золотого глобуса". Участие в программе помогает фильмам обрести шансы попасть в номинацию премии.

Помимо этого, "Атлантида" может быть номинирована на премию Европейской киноакадемии, церемония вручения которой состоится 12 декабря 2020 года. Премия считается "европейским Оскаром".

Наряду с "Атлантидой" претендентами в номинанты на премию стали также фильмы "Земля блакитна, ніби апельсин" украинского режиссера Ирины Цилык и "Раскрашенная птица" Вацлава Маргоула, снятая в копродукции с Украиной.

Теперь кинолента "Атлантида" будет рассмотрена экспертами "Оскара", чтобы получить разрешение попасть в лонг-лист, а далее – в шорт-лист. После этого станет известно, будет ли она бороться она за победу в категории "Лучший иностранный фильм".

В этом году в национальном отборе на "Оскар" принимали участие три фильма – "Атлантида", "Мои мысли тихие" и "Земля голубая, будто апельсин". Каждый из них уже успел успешно зарекомендовать себя на международных кинофестивалях и получить ряд наград.

Ранее киноэксперты прокомментировали шансы "Атлантиды" попасть в лонг-лист номинации на "Оскар-2021".

Все подробности в спецтеме Оскар: все о кинопремии

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