Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Появился захватывающий трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада"

Новый сезон выходи уже в марте 2020 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24

Телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада". Основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие").

"Мир Дикого Запада"
"Мир Дикого Запада"
Фото: YouTube

Как известно, главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель. Также к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон.

Сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

Второй сезон "Мира Дикого запада" вышел весной 2018 года. Создателям сериала Джонатану Нолану и Лизе Джой потребовалось более двух лет на то, чтобы снять новые эпизоды, не потеряв при этом качества. Во втором сезоне сыграли Хироюки Санада ("Остаться в живых", "Россомаха. Бессмертный"), Густаф Скарсгард ("Викинги"), Фарес Фарес ("Мистериум"), Бетти Габриел ("Прочь"), Джонатан Такер ("Королевство"), Нил Джексон ("Сонная лощина") и Катя Херберс ("Оставленные").

Напомним, что премьера новых эпизодов состоится 15 марта 2020 года.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Венсан Кассель сыграет главного злодея в новом сезоне сериала "Мир Дикого Запада"
сериал трейлер HBO Венсан Кассель Мир Дикого Запада Аарон Пол
Реклама

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати

Популярные статьи

Сегодня, 13:56Эксклюзив

Победительницы шоу "Холостяк": как сложились судьбы самых ярких героинь реалити

Вчера, 19:56Шоу-бизнес

Евровидение-2020: все участники конкурса, которые известны на данный момент

Вчера, 17:31Стиль

Елена Зеленская вышла в свет с косичками: фото

Вчера, 16:57Fun

Мужчина тщательно убрался в машине и обеспечил себя на всю оставшуюся жизнь

Вчера, 09:00Food

Начинки для блинов: ТОП-5 сладких вариантов на Масленицу

19 февраляПсихология

Что подарить на 8 Марта: оригинальные идеи для любимых женщин

19 февраляШоу-бизнес

Влад Яма показал, как танцует его красавица-жена

19 февраляFun

19 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

19 февраляTravel

Переезжайте всей семьей: городок возле моря предлагает дома почти бесплатно, фото

19 февраляPR

Аналоги дорогих духов: тайна формулы раскрыта, какая их адекватная цена – 100 или 500 грн?

19 февраляTravel

Ryanair распродает самые дешевые авиабилеты на весну 2020

19 февраляFun

19-летний парень откопал древний клад возрастом две тысячи лет: фото

19 февраляFood

Масленица 2020: ТОП-5 рецептов несладких начинок для блинов

18 февраляEvents

Гороскоп на 19 февраля для всех знаков зодиака: день позитивного настроения

18 февраляСтиль

Самые модные окрашивания волос 2020: главные тренды сезона весна-лето

18 февраляFun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на год

Новости партнеров

Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Как забыть о плесени в доме навсегда? 5 верных способов
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Экс участница «ВИА-Гра» находилась на лечении в психбольнице
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Українська дівчина Бонда Куриленко похизувалася ідеальною фігурою
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Профілактика інсульту: що потрібно про неї знати
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Холоденко розповіла, як кума Кухар мало не зірвала їй хрестини
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Брэд Питт и Дженнифер Энистон не сдерживали чувств
Українська красуня, яка готова підкорювати вершини суддівства
Українська красуня, яка готова підкорювати вершини суддівства
Огурцы, квашенные по-деревенски, пошаговый рецепт с фото
Огурцы, квашенные по-деревенски, пошаговый рецепт с фото