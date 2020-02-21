Появился захватывающий трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада"

Новый сезон выходи уже в марте 2020 года

Телеканал HBO опубликовал трейлер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада". Основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие").

"Мир Дикого Запада" Фото: YouTube

Как известно, главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель. Также к своим ролям вернутся Эван Рэйчел Вуд, Эд Харрис, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон.

Сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

Второй сезон "Мира Дикого запада" вышел весной 2018 года. Создателям сериала Джонатану Нолану и Лизе Джой потребовалось более двух лет на то, чтобы снять новые эпизоды, не потеряв при этом качества. Во втором сезоне сыграли Хироюки Санада ("Остаться в живых", "Россомаха. Бессмертный"), Густаф Скарсгард ("Викинги"), Фарес Фарес ("Мистериум"), Бетти Габриел ("Прочь"), Джонатан Такер ("Королевство"), Нил Джексон ("Сонная лощина") и Катя Херберс ("Оставленные").

Напомним, что премьера новых эпизодов состоится 15 марта 2020 года.

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