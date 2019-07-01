Веселье, пускание венков и танцы: куда пойти на Ивана Купала в Киеве

Праздник Ивана Купала каждый сможет весело провести

Куда пойти в Киеве на Ивана Купала 2019 Фото: Depositphotos

Летний праздник Ивана Купала ежегодно отмечается 7 июля. Это романтический летний праздник, посвященный славянским традициям, почитанию стихий солнца, воды, трав и цветов. День наполнен магией и красивыми древними ритуалами, в которых переплелись христианские и языческие корни. В это день не нужно сидеть дома. Узнайте, куда пойти на Ивана Купала в Киеве 2019 в нашей подборке мероприятий.

Узнайте, какие приметы и традиции существуют на Ивана Купала:

Куда пойти на Ивана Купала под Киевом: в парке "Киевская Русь"

Ивана Купала в парке "Киевская Русь" / Фото: facebook.com/parkkyivrus

Адрес: Древний Киев в Княжестве "Киевская Русь" – Копачев.

Праздник Ивана Купала под Киевом – отличное решение провести день вместе с семьей на природе. В парке "Киевская Русь" праздник будут отмечать три дня. Яркая программа, катание на лошадях, прыжки через костер, мастер-классы по плетению венков и запуск их на воду озера и многое другое ждет вас в парке.

Где провести Ивана Купала в Киеве: SKY family PARK

Куда пойти на Ивана Купала в Киеве / Фото: facebook.com/skyfamilypark

Адрес: Sky Family Park, ТРЦ SkyMall, проспект Генерала Ватутина, 2.

С 6 и 7 июля столичный SKY family PARK приглашает на праздничный ночной фестиваль. Всех ждут магические выходные, окутанные волшебными преданиями, удивительными обрядами. Посетителей ждут мастер-классы, концерт с участием современных украинских исполнителей и диджеев, фотозоны, купальское таинственное действо.

Куда пойти на Ивана Купала в Киеве: X-PARK

Куда пойти на Ивана Купала в Киеве / Фото: facebook.com/xpark.kiev.ua

Адрес: парк Дружбы Народов

Фестиваль "Ночь на Ивана Купала 2019" в этом году пройдет на трех площадках. Программа включает: выступления этно-групп и коллективов, насыщенный концерт с хед-лайнерами, мастер-классы по народным искусствам, фуд-корты и ярмарка хенд-мейд товаров, конкурс детского творчества, вечерний костер, ритуал спуска венков на воду и чудеса купальской ночи и много другого.

Где отпраздновать Ивана Купала в Киеве: Арт-завод Платформа

Где отметить Ивана Купала в Киеве / Фот: facebook.com/artzavodplatforma

Адрес: Арт-завод Платформа, ул. Беломорская, 1

Премьера праздника KUPALA состоится на Арт-заводе Платформа. Здесь созданы локации чудесного леса и тысячи свечей под ритмы электронной музыки, где все участники смогут, взявшись за руки, прыгать через костер, плести венки и искать волшебный цветок папоротника.

Куда пойти на Ивана Купала в Киеве: Мамаева Слобода

Куда пойти на Ивана Купала в Киеве / Фото: http://mamajeva-sloboda.ua

Адрес: ул. Михаила Донца, 2

Празднование Ивана Купала в 2019 проходит возле исторического истока реки Лыбидь. Девушки-казачки и слободские казаки воспроизведут древние купальские традиции. Купальские действа и гуляния проходят на озере Красавица. Романтическую атмосферу в ночь на праздник Купала помогут почувствовать фольклорные коллективы "Мамаевой Слободы". С песнями и танцами они отправятся в лес, чтобы срубить дерево черноклена. Это и будет Марена, которую установят на лугу у истока реки Лыбидь. Продолжением праздника будет принесение соломенной куклы Купала. Стоит учесть, что купальский костер зажгут только тогда, когда солнце сядет за горизонт, а до того – танцы, гуляния, хороводы, музыканты и танцы с волшебными барышнями-казачками на берегу озера Красавица.

Напомним, ранее мы писали о том, как сплести венок из живых цветов и травы на Ивана Купала.

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