Веселые и добрые: в сети появился проморолик мультфильма "История игрушек 4"

Это история ковбоя Вуди, которому предстоит пережить новые приключения

"История игрушек 4" Фото: YouTube

Как известно, мультфильм "История игрушек 4" не будет связан сюжетной линией с предыдущими частями популярной франшизы. В сети уже появился проморолик четвертой части мультфильма "История игрушек".

В основу сюжета ленты положена история ковбоя Вуди, которого ожидает увлекательное путешествие. Ему предстоит ответственная миссия – внушить уверенность в себе игрушке, сделанной из вилки и подручных материалов.

Помимо этих двух героев зрители также смогут увидеть пастушку Бо Пип, в которую был влюблен Вуди. Выход картины на широкий экран ожидается 20 июня 2019 года.

Напомним, в сети появился тизер-трейлер четвертой части анимационного фильма. Ролик появился на YouTube-канале Disney-Pixar. А в следующем ролике мы видим парочку мягких игрушек Ducky и Bunny, озвученные Джорданом Пилом и Киганом-Майклом Ки.

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