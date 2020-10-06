Видео дня: Том Круз машет рукой с крыши движущегося поезда на съемках "Миссия невыполнима 7"

Звезда Голливуда снова в центре внимания

58-летний Том Круз, который недавно удивил прыжком со скалы на мотоцикле, продолжает съемки в фильме "Миссия невыполнима 7". В этот раз актера заметили, когда он ехал на крыше движущегося поезда в Норвегии. По счастливой случайности, группа людей проезжала мимо в авто и успела заснять знаменитость. Том Круз тоже увидел ребят и помахал им рукой.

Опубликованный в ТикТок ролик с Томом Крузом, режиссером Кристофером Маккуорри и съемочной группой на крыше поезда мгновенно стал вирусным.

Роликом также поделились и в Instagram.

INSTAGRAM

В кадре со съемок можно детальнее рассмотреть актера и операторскую группу. Масштабы и просторы Норвегии привлекли режиссера киноленты Кристофера Маккуорри и он решил снять часть эпичных кадров именно там.

Ранее мы делились подборкой великолепных фильмов со звездой Голливуда Томом Крузом.

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