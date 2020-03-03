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Видео украинского клипмейкера номинировано на премию The Berlin Music Video Awards

Клип I_$USS посмотрели уже более 20 млн. раз

Инна Петрова
Сегодня, 09:13

Видеоработа известного украинского клипмейкера Леонида Колосовского попала в шорт-лист престижной премии The Berlin Music Video Awards. Клип на песню I_$USS для группы Ленинград отметили как одну из лучших за прошлый год.

Наряду с видео Колосовского на премию номинированы ролики Coldplay, Seed, Little Big, которые едут на "Евровидение-2020" от России, и других.

Кадр из клипа Ленинград – I_$USS
Кадр из клипа Ленинград – I_$USS
Фото: YouTube

Релиз провокационного клипа I_$USS, снятого Леонидом Колосовским состоялся в июне 2019 года и уже за первые 6 дней после премьеры набрал на YouTube 6 млн. просмотров. Сейчас эта цифра перешагнула отметку в 20 млн. просмотров. Сценарий скандального видео вызвал массовый ажиотаж и обсуждение среди зрителей и в СМИ.

После выхода клипа Колосовский комментировал идею видео так: "У нас была идея рассказать историю конкретной девушки, которая влюбляется в мужчину – внешне он похож на Иисуса, а точнее на тот образ, который ей трактовало искусство. У нее возникают определенные фантазии и чувства, а под влиянием веществ, девушка начинает видеть не только мужчину, но и различные страхи и тревоги. Эту задумку мы и воплотили в жизнь".

Леонид Колосовский
Леонид Колосовский
Фото: пресс-служба

Интересно, что это уже вторая номинация Колосовского на The Berlin Music Video Awards. В 2019 году клип режиссера "Полюбэ" для группы MOZGI был заявлен в категории премии Most Trashy.

Премия The Berlin Music Video Awards, где будут объявлены победители, пройдет в Берлине 27-30 мая.

Ранее в эксклюзивном интервью для Сегодня.Lifestyle Леонид Колосовский рассказал о стоимости клипов украинских звезд и работе с "Ленинградом".

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