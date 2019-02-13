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Виктория Варлей о фильме "Встреча одноклассников": "Не сомневалась ни минуты насчет съемок обнаженной"

Виктория Варлей рассказала, как согласилась на ню и чем ей запомнилась работа над фильмом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:16
Виктория Варлей
Виктория Варлей

Украинская комедия "Встреча одноклассников" активно идет в прокате и покоряет зрителей как мелодраматической составляющей, так и достаточно откровенным юмором. Помимо шуток, в фильме есть место и другой откровенности – в одном из эпизодов вы встретите красивую обнаженную девушку. Специально для Сегодня.Lifestyle Виктория Варлей (также актриса сериала "СуперКопы", НЛО TV) рассказала, как согласилась на ню и чем ей запомнилась работа над фильмом.

Виктория Варлей Фото: пресс-служба
Виктория Варлей Фото: пресс-служба

- Виктория, когда вам предложили роль Жанны – девушки, к которой пристают в клубе и которую спасает один из главных героев – вы сразу согласились?

- Первый раз я пробовалась на Жанну – и не подошла, режиссер видел в этой роли юную девочку, мне же на момент проб было 32. Меня позвали на повторные пробы, но на другую роль, режиссер, увидев меня, сказал: "Ой нет, она слишком молода для этой роли", а спустя пару дней мне позвонили и утвердили на роль Жанны! Согласилась сразу, персонаж мне понравился!

- Как относитесь к эпизодическим ролям?

- Я считаю, что даже самую небольшую роль можно сделать яркой и запоминающейся. Есть огромное количество замечательных актеров, таких как Георгий Бурков или Лия Ахеджакова, у которых никогда не было главных ролей, но мы их помним и любим.

- Вам было тяжело вжиться в роль?

- Нет, персонаж Жанны мне понравился с самого начала, я не могла дождаться начала съемок. По сценарию моей героине было 19 лет, задача была сделать из 32-летней меня малолетку, и я думаю, у нас со стилистами это прекрасно получилось.

Виктория Варлей Фото: пресс-служба
Виктория Варлей Фото: пресс-служба

- Ваша героиня знакомится с одним из главных героев в ночном клубе, когда он спасает ее от назойливых поклонников. Была ли у вас в жизни похожая ситуация?

- Я не вспомню такой случай, я не употребляю спиртные напитки вообще, поэтому всегда контролирую ситуацию.

- Вам легко было работать в паре с Алексеем Нагрудным?

- Очень, Леша очень комфортный партнер! Помню, как он очень трогательно настраивался на нашу "постельную сцену", переживал.

- Были сомнения насчет того, сниматься ли обнаженной?

- Вовсе нет, не сомневалась ни минуты насчёт съемок обнажённой! Я в отличной физической форме, и своего тела не стесняюсь, у меня абсолютно нет комплексов относительно моей внешности!

- Как вы относитесь ко встрече одноклассников – ходили ли вы сами на нее когда- то?

- Мы очень дружны с моими одноклассниками, помогаем друг другу, у нас даже есть общий чат в Вайбере. Я очень люблю свой 11-Б, мы стараемся встречаться ежегодно, наша следующая встреча назначена на 20 апреля этого года.

- Какую роль вы бы хотели воплотить в полном метре?

- Мне интересно работать, когда персонаж и его поступки мне не понятны, и в жизни я бы никогда так не поступила. Когда нужно оправдать персонажа и его поступки, полюбить его, даже если твой персонаж, к примеру, маньяк…

Виктория Варлей Фото: пресс-служба
Виктория Варлей Фото: пресс-служба

- У вас есть актеры-кумиры, на которых вы равняетесь в работе?

- Кумиров у меня нет, разве что моя мама и моя бабушка! Но есть актеры и актрисы, работа которых мне нравится, их много.

- Какие ваши актерские планы на 2019 год?

- В этом году выходит еще один полнометражный фильм с моим участием) А вообще жду весну и начало новых интересных проектов!

- Почему зрителю нужно пойти в кино на "Встречу одноклассников"?

- Потому что наш фильм душевный и жизненный, с отличным чувством юмора. Что может быть лучше, чем провести субботний вечер за просмотром приятной комедии в компании друзей?! Обязательно сходите и посмотрите!

Виктория Варлей Фото: пресс-служба
Виктория Варлей Фото: пресс-служба

Напомним, звезды канала НЛО TV уже успели посмотреть фильм "Встреча одноклассников" и поделиться своими впечатлениями от просмотра.

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Источник: Сегодня
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