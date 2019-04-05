Вин Дизель "засветился" на съемках "Аватара"

Актер показал ролик со съемочной площадки

Вин Дизель Фото: Getty Images

Известный голливудский актер Вин Дизель, который попал в список самых кассовых актером, показал на своей странице в Instagram видео со съемочной площадки "Аватара".

"Уже долго в Голливуде остается один человек, с которым я всегда хотел поработать и поучиться у него. Видимо воздается тем, кто умеет ждать", – говорит актер, стоя рядом с режиссером Джеймсом Кэмероном.

INSTAGRAM 3 Апр 2019 в 6:45 PDT

Далее Кэмерон подтверждает, что они с Дизелем находятся "на съемках "Аватаров 2,3, 4 и 5", но делает вид, будто актер у него в гостях:

"На самом деле, нам придется показать ему эту штуку со вспышкой из "Людей в черном", когда он будет уходить, чтобы у него не осталось никаких воспоминаний о том, что он тут увидел", – сказал режиссер.

Стоит отметить, что съемки motion capture второй и третьей части "Аватара" уже завершены, и сейчас Кэмерон занят съемкой эпизодов с живыми актерами. Если так, то Дизель появится в человеческом облике.

"Аватар 2" запланирован на декабрь 2020 года. Третья часть последует в 2021 году.

Напомним, ранее режиссер уже раскрыл некоторые подробности продолжения культового фильма.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram