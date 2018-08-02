Винни-Пух, акула-гигант и вредные гости: ТОП-10 самых ожидаемых кинопремьер августа

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Кадр из фильма "Мэг". Фото: ew.com

Киноманы в последний месяц лета смогут насладиться новыми крутыми кинолентами, которые скоро выйдут на большой экран. Предлагаем 10 самых ожидаемых кинопремьер августа.

"Кристофер Робин"

Дата премьеры: 2 августа

Режиссер: Марк Форстер, в ролях: Хейли Этвелл, Юэн МакГрегор, Джим Каммингс и другие

Всем известная детская история возвращается, только уже со взрослым Кристофером Робином. Он совсем разучился верить в чудеса. Мальчик превратился в серьезного мужчину, с семьей и работой и, к тому же, без какого-либо воображения. Винни и его друзья (Тигра, Пятачок, Иа, крошка Ру) решают помочь Кристоферу снова научиться мечтать и радоваться жизни.

"Темные умы"

Дата премьеры: 2 августа

Режиссер: Дженнифер Ю

В ролях: Амандла Стенберг, Мэнди Мур, Гвендолин Кристи и другие

Это история о том, как всю Америку в недалеком будущем охватывает страшный вирус, поражающий детей. Большинство из них погибают, а те, кто выжил – получают суперспособности. Правительство решает объявить охоту на супер-детей. Поэтому одна из самых сильных выживших, 16-летняя девушка Руби, вместе со своими друзьями пытается сбежать. Но это оказывается не так уж просто.

"Шпионская игра"

Дата премьеры: 2 августа

Режиссер: Бен Луин

В ролях: Пол Радд, Гай Пирс, Марк Стронг, Пол Джаммати, Сиенна Миллер и другие

Интеллектуалу и спортсмену Мо Берг во время Второй мировой войны предложили сотрудничать с Управлением стратегических служб, предшественником ЦРУ. Мо принимает предложение и становится высококлассным шпионом. Но еще не знает, что он него будет зависит судьба всего мира. Оценив таланты новичка, ему дают ответственное задание – отправиться в Германию, чтобы похитить или убить ученого Вернера Гейзенберга, одного из разработчиков атомной бомбы.

"Мамма Mia! 2"

Дата премьеры: 9 августа

Режиссер: Ол Паркер

В ролях: Лили Джеймс, Аманда Сейфрид, Доминик Купер, Мерил Стрип, Шер, Пирс Броснан и другие

Веселый, музыкальный и позитивный мюзикл возвращается! На этот раз романтические, захватывающие и смешные приключения будут происходить на райском острове в Греции. Вас ждут прекрасная актерская игра, хороший юмор, невероятные пейзажи и, конечно же, много, очень много музыки.

"Мэг"

Дата премьеры: 9 августа

Режиссер: Джон Тертелтауб

В ролях: Руби Роуз, Джейсон Стейтем и другие

Профессор палеонтологии Джонас Тэйлор поучаствовал в опасной экспедиции, после которой понял – в самом глубоком океанском каньоне Тэйлор живет доисторическое чудовища. Много лет Джонас пытался погрузиться в работу, чтобы не думать о своей находке. Но однажды ему предложили совершить еще более глубокое погружение.

"Шпион, который меня кинул"

Дата премьеры: 9 августа

Режиссер: Сузанна Фогель

В ролях: Мила Кунис, Сэм Хьюэн, Кейт МакКиннон, Джастин Теру, Джиллиан Андерсон, Иванна Сахно и другие

Одри и Морган живут обычной жизнью, но однажды оказывается, что бывший парень одной из них – шпион. Сами того не желая девушки оказываются в самом центре шпинской истории.

"Опасное задание"

Дата премьеры: 16 августа

Режиссер: Йеспер Гансландт

В ролях: Дэниел Рэдклифф, Грэйс Гаммер, Пабло Шрайбер, Роберт Уиздом, Дэвид Джозеф Мартинес и другие

В фильме любимый Гарри Поттер многих поколений играет Шона Хаггерти, у которого есть только один час на выполнение задания. За это время он должен доставить груз, убедить картель, киллера и агента Управления по борьбе с наркотиками, что все идет по плану, спасти свою жену.

"22 мили"

Дата премьеры: 23 августа

Режиссер: Питер Берг

В ролях: Марк Уолберг, Лорен Кохэн, Джон Малкович, Ронда Раузи и другие

Марк Уолберг – агент ЦРУ. Его герою предстоит доставить из аэропорта очень важного свидетеля, от которого зависит разоблачение политического заговора. Вместе они должны преодолеть 22 мили пути, на каждом шагу которого героев подстерегают опасности и ловушки.

"Отель "Артемида"

Дата премьеры: 23 августа

Режиссер: Дрю Пирс

В ролях: София Бутелла, Дэйв Батиста, Джоди Фостер, Джефф Голдблюм и другие

Лос-Анджелес захвачен беспорядками, улицы превратились в руины и есть только одно место, где нарушители закона могут скрыться – секретный госпиталь. Его правила гласят: "Никакого оружия. Никаких копов. Никаких убийств других пациентов".

"Пункт назначения – Свадьба"

Дата премьеры: 30 августа

Режиссер: Виктор Левин

В ролях: Киану Ривз, Вайнона Райдер и другие

Комедия, где главные герои Линдси и Фрэнк идут на свадьбу. Для нее это шанс поставить точку в отношениях с бывшим парнем, для него – формальная необходимость поздравить сводного брата, видеться с которым нет никакого желания. Выясняется, что ребята из тех гостей, которых некуда пристроить. Поэтому они везде оказываются вместе.

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