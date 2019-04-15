Винтерфелл, война и новая правда: о чем первая серия восьмого сезона "Игры престолов"

Первая серия нового сезона сразу начинается с ярких и страшных моментов

"Игра престолов" Фото: YouTube

Восьмой сезон сериала "Игра престолов" вышел 14 апреля на канале HBO. Ранее Сегодня.Lifestyle рассказали о том, где и когда смотреть новые серии сериала. Предлагаем узнать, о чем же первая серия нового сезона.

Сюжет "Игры престолов" 1 серии 8 сезона

"Игра престолов" Фото: YouTube

В 1 серии 8 сезона войско Безупречных вошли в Винтерфелл. С ними также въехали Дейенерис и Джон Сноу, Варис и Тирион. Также сюда прилетели и драконы новой королевы. В замок ввезли десятки телег с драконьим стеклом, которое способно убивать мертвых.

Уже в замке Дейенерис узнала, что ее дракон стал еще одним ходоком Короля Ночи, а Стена пала. северяне, конечно же, не в восторге, что Король Севера стал слугой новой королевы. Не взлюбила Дейенерис и Санса.

Пока что северяне ждут армию Ланнистеров, но у Серсеи другие планы. А вот Яра Грейджой пока что жива и в плену у своего дяди Эурона, который откровенно домогается Серсею. Он надеется стать ее мужем или любовником и королева отвечает ему взаимностью.

Также Серсея через своего десницу Квиберна предлагает Бронну тайно отбыть на Север, чтобы убить Джейме и Тириона, ведь она считает своих братьев предателями. Впрочем, недолго Яра была в плену – ее освободил Теон.

Вернемся в Винтерфелл – там Джон Сноу впервые полетал на драконе. Кроме этого, он узнал от Сэма, что Джон - Эйегон Таргариен, истинный король Семи Королевств по праву рождения. Перед этим Сэм узнал от Дейенерис о том, что она сожгла его брата и отца.

В это время армия мертвецов взяла замок Амберов и убила молодого лорда Амбера – еще мальчика. Его, прибитого к стене, находит сводный отряд одичалых и братьев Ночного дозора под командование Тормунда и Беррика Дондарриона.

Пока это происходит, в Винтерфелл все стягиваются. Прибыл туда и Джейме Ланнистер. И первый, кого он видит во дворе замка – это Бран Старк. На этом моменте и заканчивается первая серия 8 сезона Игры престолов.

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