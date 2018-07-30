Вирус, говорящие звери и шпионы на войне: что посмотреть в кино на этой неделе

Долгожданная премьера мюзикла "Кристофер Робин" тоже выходит на этой неделе

Кадр из фильма "Кристофер Робин"

Украинцы со 2 августа смогут посмотреть в кино военную драму, мелодраму, мюзикл, фантастический триллер, семейный, канадский фильм ужасов и французскую комедию. Как говорится, на любой вкус и цвет.

"Шпионская игра"

События фильма разворачиваются во время Второй мировой войны. Главный герой Мо Берг – выпускник престижного ВУЗа, спортсмен, интеллектуал и полиглот живет относительно спокойно... До тех пор, пока к нему не обращаются с предшественником ЦРУ – Управлением стратегических служб. Шпионить Бергу удается отлично, да и первое задание у него масштабное – спасти мир от фашистов. Герой отправляется в Германию для выявления и уничтожения Вернера Гейзенберга – разработчика атомной бомбы.

"Кристофер Робин"

У главного героя Кристофера Робина (Юэн Макгрегор) было насыщенное детство. Но он вырос и взрослая жизнь – сплошная рутина, Кристофер Робин больше не фантазирует, не придумывает новых приключений. Однажды он встречает друга детства – медвежонка Винни, который рассказывает о том, что остальные друзья Кристофера заблудились в Стоакровом лесу. Героям предстоит отыскать их и снова стать счастливыми и беззаботными.

"Зои"

Зои и Коул – коллеги, давно работающие в паре в одной секретной лаборатории. Их задание разработать идеальных партнеров-романтиков. У каждого свой участок работы: женщина управляет системой, отвечающей за длительность отношений, мужчина – занимается дизайном, создавая роботов, которых практически невозможно отличить от обычных людей. Цель работы – избавить человечество от одиночества. Сотрудники лаборатории слишком увлеклись опытами и теперь им сложно понять, какая любовь настоящая.

"Темные умы"

Фильм снятый по романам Александры Бракен. В будущем на Земле будет бушевать смертоносный вирус, который убил 98% американских детей. Те, кто выжили, теперь обладают сверхспособностями, их поместили в специальные лагеря. Самая могущественная представительница выживших – 16-летняя Руби.

"Невероятные приключения Факира"

История о том, как Факир Арджа отправляется в путешествие в Париж. Он и подумать не мог, что именно там его ждут необыкновенные приключения и там он встретит любовь всей своей жизни. У Арджи нет денег и ему негде ночевать, поэтому он забирается в магазин и прячется в шкафу.

По воле случае этот шкаф отправляют в Англию. Но Ардже придется попутешествовать не только в шкафу, но и чемодане, на лодке и воздушном шаре. Скоро факир приедет в Рим. Но как ему вернуться к любимой?

"Голодные Z"

В маленькой деревушке канадского Квебека все поменялось в один момент. После определенных событий люди превратились в зомби, единственная цель которых пожирать себе подобных. У зомби напрочь отсутствуют чувства, они готовы съесть даже членов своей семьи.

Те, кто выжил, вынуждены противостоять зараженным и добраться до города, где их защитят. Но передвигаясь к цели люди понимают, что все меньше осталось мест, где не побывали зомби.

"Мальчишник в Европе"

Двое друзей-французов решили все бросить и уехать в Будапешт. Здесь они закатывают умопомрачительные вечеринки. Почему именно в столицу Венгрии, а не в Лас-Вегас? Да, какая разница, решили Арно и Венсан, с головой нырнувшие в разгульную жизнь европейской столицы.

Они надолго запомнят экстравагантные развлечения вроде прогулки на танке, море денег, новых знакомых и прекрасных красавиц.

Напомним, знаменитый актер Юэн Макгрегор в эксклюзивном интервью Сегодня.Lifestyle рассказал о том, как проходила работа над фильмом "Кристофер Робин".