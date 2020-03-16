Владелец Louis Vuitton вместо духов начал производство антисептиков

Бернар Арно переоборудовал фабрики для производства средств

Бернар Арно Фото: Getty Images

Владелец люксового бренда Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно на фоне вспышки эпидемии вместо духов начал производить антисептические средства, которые планирует передать властям Франции.

По словам французского предпринимателя, здоровье нации на данный момент находится в приоритете для его компаний. Как сообщает местный ресурс news.fr, для производства антисептиков переоборудовали линии для выпуска парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках Франции.

За первую неделю в планах у LVMH выпустить 12 тонн санитайзера. Его производство будет продолжаться так долго, как потребуется. Первые поставки планируются уже 16 марта.

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