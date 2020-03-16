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Владелец Louis Vuitton вместо духов начал производство антисептиков

Бернар Арно переоборудовал фабрики для производства средств

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 19:04
Бернар Арно
Бернар Арно
Фото: Getty Images

Владелец люксового бренда Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно на фоне вспышки эпидемии вместо духов начал производить антисептические средства, которые планирует передать властям Франции.

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По словам французского предпринимателя, здоровье нации на данный момент находится в приоритете для его компаний. Как сообщает местный ресурс news.fr, для производства антисептиков переоборудовали линии для выпуска парфюмерии и косметики Christian Dior, Guerlain и Givenchy на трех фабриках Франции.

За первую неделю в планах у LVMH выпустить 12 тонн санитайзера. Его производство будет продолжаться так долго, как потребуется. Первые поставки планируются уже 16 марта.

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" писал, как чихающих больных избили в самолете из-за угрозы коронавируса. Кроме этого, мы делились трогательной историей о паре, которая счастливо прожила вместе 60 лет и умерла от коронавируса в один день.

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