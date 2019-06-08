Внезапно: Тина Кароль презентовала англоязычную песню

Певица представила англоязычную версию композиции из альбома "Интонации"

Тина Кароль презентовала англоязычную песню Фото: instagram.com/tina_karol

Известная украинская певица Тина Кароль, которая недавно исполнила свою заветную мечту, выпустила новый трек. В четверг, 6 июня, на youtube-канале артистки появилось видео англоязычной версии песни "Внезапно", вошедшей в альбом "Интонации" 2017 года.

Смотрите видео, как Тина Кароль снялась в откровенной фотосессии:

Новая интерпретация известной композиции получила название "Without you". К слову, видеоряд Тина оставила без изменений.

Слушайте новую песню Тины Кароль – Without you:

В комментариях к видео поклонники Тины Кароль отметили, что для них песня зазвучала по-другому, и поблагодарили певицу за такой сюрприз. "Как всегда великолепно! Браво!", "Так по чуть-чуть и дождемся наконец-то ''Интонации'' на английском", "Песня сейчас зазвучала как-то по-другому, английский всё поменял, ну очень красиво, собственно как и всегда", "Прекрасно!", – пишут пользователи сети.

К слову, это не первый раз, когда Тина перезапускает свою песню на другом языке. Ранее артистка презентовала англоязычную версию хита "Шаг, шаг". А в апреле Тина Кароль и "Бумбокс" представили клип на совместную песню "Безодня".

Накануне Мадонна презентовала новый клип на песню Dark Ballet.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram