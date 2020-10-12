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Во Львове показали лошадей редкой породы. Смотрите, как живут торийцы в Каретном дворе

Сегодня, 16:50

40 лошадей торийской породы живут в Каретном дворе Львова

Впервые в Украине в одну упряжку запрягли сразу шестеро лошадей и промчались галопом во Львове. Так отметили фестиваль "Праздник упряжной лошади" и представили редкую породу скакунов, которая называется торийская. Как развлекали гостей во Львове и оценивали редкую породу лошадей – далее в материале.

Сюжет Оксаны Ротко и Алексея Шелкового
Видео: Сегодня

Как прошел фестиваль во Львове

Шесть лошадей в одной упряжке галопом несутся ареной – это удивительное явление и на соревнованиях в Украине такое впервые. Зрители в восторге. По словам посетительницы фестиваля Ольги Швед, энергетика от лошадей сумасшедшая, такое тепло веет, что хочется к ним прикоснуться. Таких лошадей в Украине она еще не видела.

Это торийци и именно их взялись популяризировать на фестивале во Львове. Породу вывели в Эстонии в середине 20 века, и сейчас она относится к разряду очень редких.

Посетительница фестиваля Елена Швед не упустила возможность оседлать такого коня. Женщина не первый раз катается на лошади, но на таких высоких и такой особой породы – впервые.

Как живут торийцы в Каретном дворе Львова

Во время фестиваля зрителям показали 20 лошадей торийской породы. Скакунов по очереди вывели на манеж и показали экспертам. Те оценили яркие черты этой породы. Победительницей стала Мальвина. Ей четыре года и весит она 600 килограммов.

Во Львове показали лошадей редкой породы
Во Львове показали лошадей редкой породы
Фото: facebook/karety.lviv.ua

По словам помощницы конюха Валентины Схабовской, Мальвина очень спокойная, ласковая. Есть она любит яблоки, морковь, сахар, сено.

40 лошадей торийской породы живут в Каретном дворе – так называется их конюшня.

Старейшая жительница Каретного двора – лошадь Лима. Ей 27 лет. Предыдущие владельцы собирались сдать породистую кобылу на мясо. Спасенная Лима уже не соревнуется, только возит детей.

Теперь Львовщина будет второй родиной торийских лошадей, хвастаются ученые. По словам представительницы института животноводства Национальной академии аграрных наук Украины Ирины Ткачевой, в этом году каретному двору смогли предоставить статус племенного репродуктора. По торийской породе – это первое и единственное в Украине племенное хозяйство по разведению этой редкой породы.

Тем временем в Запорожье возродят живописный туристический маршрут благодаря водопаду.

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Источники: Сегодня , facebook/karety.lviv.ua
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