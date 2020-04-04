Во Львове умер отец Святослава Вакарчука

Иван Вакарчук скончался в возрасте 74 лет

Умер бывший министр образования, экс-ректор Львовского университета, отец лидера "Океана Ельзи" и действующего депутата Верховной Рады Святослава Вакарчука, Иван Вакарчук. Ему было 74 года. Причина смерти пока не сообщается.

Накануне в Италии скончался знаменитый модельер Серджио Росси. 84-летний мужчина за несколько дней до смерти был госпитализирован в одну из больниц. Медики подозревают, что у дизайнера был коронавирус.

Умер Иван Вакарчук Фото: Facebook

О кончине доктора физико-математических наук и заслуженного деятеля науки и техники Украины Ивана Вакарчука сообщил нардеп от "Европейской солидарности" и экс-глава Института Национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook.

"Большая потеря. От нас ушел профессор Иван Вакарчук. Великий человек, тот, кто умел менять жизнь к лучшему. Для меня любимый ректор Alma mater, министр образования, с которым имел честь сотрудничать, меняя эту отрасль", – говорится в сообщении.

Смерть отца подтвердил также Святослав Вакарчук. Певец оставил трогательный пост в социальной сети.

"Сегодня не стало моего ближайшего друга...Человека, который чувствовал, понимал, и знал меня лучше, чем кто-либо на этой земле...Не стало любящего мужа и отца и дедушки...Человека, который создал крепкую и любящую семью...Не стало настоящего патриота... Человека, который своим умом и своим сердцем добывал нашу независимость, а потом по кирпичу перестраивал родное государство...Не стало выдающегося ученого...Человека, влюбленного в науку, и верного ей до последнего вздоха...Не стало настоящего учителя..Человека, который научил и воспитал тысячи других Людей...Спасибо тебе, папа... люблю тебя, и всегда буду любить...С Богом..." – написал Вакарчук.

Напомним, что ранее Святослав Вакарчук выступил на корпоративе в Минске. Артисту заплатили впечатляющий гонорар.

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