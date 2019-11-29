"Во все тяжкие" и "Лучнный свет": лучшие фильмы и сериалы десятилетия по версии Metacritic

Агрегатор Metacritic назвал самые лучшие фильмы и сериалы уходящего десятилетия

"Дрянь" Фото: YouTube

Многие сайты-агрегаторы начали подводить итоги года и составлять рейтинги фильмов и сериалов. Так, агрегатор Metacritic назвал самые лучшие фильмы и сериалы уходящего десятилетия. В список попали высоко оцененные критиками работы.

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Первое место среди сериалов занял проект "Дрянь". Сериал рассказывает о молодой женщине, которая живет в современном Лондоне.

Вторая позиция досталась картине "Во все тяжкие".

Замыкают тройку лидеров "Американцы".

Четвертое и пятое место отданы "Атланте" и "Оставленным". "Игре престолов" досталась только восьмая строчка, а перед ней идет "Хорошее место".

А вот в рейтинге лучших фильмов десятилетия "золото" оказалось у "Отрочества". Вторую строчку заняла картина "Лунный свет", а третье место досталось фильму "Рома". Следующие две позиции закрепили за собой "Манчестер у моря" и "12 лет рабства". В список также попали "Гравитация", "Паразиты" "Кэрол", "Социальная сеть", "Я вам не негр".

Напомним, ранее портал IndieWire опубликовал свой рейтинг из лучших картин последнего десятилетия. Лидером в этом списке оказался фильм "Лунный свет" от Барри Дженкинса.

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