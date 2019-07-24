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Воображаемый против буллинга: появился трейлер сатирического фильма Тайки Вайтити

В фильме снялась звезда "Мстителей" Скарлетт Йоханссон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
Кадр из фильма "Кролик Джоджо"
Фото: YouTube

В сети появился нового сатирического фильма Тайки Вайтити "Кролик ДжоДжо" со Скарлетт Йоханссон в главной роли. Фильм расскажет о неловком 10-летнем немецком мальчике, который потерял отца. Он пытается найти свое место в мире, в котором легко узнается война, пока сверстники издеваются, а мама не воспринимает серьезно.

Смотрите видео о том, что Скарлет Йохансен собирается замуж:

Чтобы заменить себе отца, парень выдумывает себе друга – Адольфа Гитлера. В нем, к счастью, сложно узнать правителя Третьего Рейха. В один момент мальчик узнает, что в доме у него прячут еврейскую девочку.

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В ленте снялись Роман Гриффин Дэвис, Тайка Вайтити, Скарлетт Йоханссон, Сэм Рокуэлл, Ребел Уилсон, Стивен Мерчант. На большие экраны фильм выйдет в октябре.

Напомним, на Comic Con в Сан-Диего представители Marvel Studios объявили официальную дату премьеры сольного фильма о Черной вдове со Скарлетт Йоханссон в главной роли.

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Источник: Сегодня
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