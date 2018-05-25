Вор, контрабандист, капитан и повстанец: кто такой Хан Соло

На широкие экраны вышел фильм о Хане Соло и мы вспоминаем всю его биографию

Хан Соло. Фото: actucine.com

"Всю галактику облетел от края и до края 7 раз", — как-то хвастался капитан "Тысячелетнего Сокола" Хан Соло, один из героев космической саги "Звездные войны". Собственно, о нем и пойдет речь. Украинцы наконец дождались премьеры фильма "Хан Соло. Звездные войны: Истории", который вышел в прокат на этой неделе.

Тем, кто отдаленно слышал об этом персонаже или уже не помнит, кто он такой, можно обновить в памяти "досье" на этого человека. Начнем с того, что в спин-оффе молодого Соло сыграл Олден Эйренрайк, а вот в оригинальных фильмах – голливудский красавчик Харрисон Форд, который уже успел посмотреть и сольную картину.

Хан Соло и Чубакка Фото: YouTube

Хан Соло за кадром

Имя Хан Соло впервые появляется в черновом наброске "Звёздных войн". Это "высокое зеленокожее существо без носа и с большими жабрами". В этом варианте и в первом сценарии Соло — сдержанный и уважаемый воин джедай, который помогает генералу Скайуокеру. А во втором сценарии Соло становится пиратом и контрабандистом. В поздних сценариях, в том числе в окончательном, Соло впервые появляется в компании молодой женщины-инопланетянки. В действительности в первом фрагменте, вырезанном из сцены в картине, Хана сопровождает женщина; когда Оби-Ван и Люк приближаются к контрабандисту, он отсылает подружку. Оказывается, история Хана Соло в "войнах" могла быть совершенно другой.

Герой Харрисона Форда Хан Соло Кадр из "Звездных войн"

Лукас подумал позже и решил сделать его человеком и чернокожим. Попробовав несколько актёров, он снова передумал, склонившись к европейской внешности. Отбирая актеров для "Новой надежды", Лукас дал понять, что не хочет брать тех, кто уже играл в его прошлых фильмах. Предлагал роль многим молодым голливудским звездам: Аль Пачино, Роберту Де Ниро, Джону Траволте, Нику Нолти, Кристоферу Уокену.

Кто такой Хан Соло

Жизнь смелого Соло проста, как 5 копеек, но полна сюрпризов и приключений. Родом он из планеты Кореллии, откуда совсем ребенком попал на грузовой корабль к преступнику по имени Гаррис Шрайк. Хан быстро всему учился, одолел тонкости воровского ремесла, выучил множество языков, а кухарка вуки Дьюланна, служившая у Шрайка, была Хану вместо матери и научила его урчащему языку шириивук. Позже Шрайк стал тренировать его для участия в гонках. Хан выигрывал крупные денежные призы. Впрочем, Хан обнаружил генеалогическое древо, согласно которому он происходил от Даллы Черного, знаменитого преступника.

В 19 лет Хану удалось сбежать с "Удачи Торговца". Напланете, где добывали специи он впервые влюбился, ради девушки Брии Тарен угнал корабль. Но она выбрала свой путь и разбила сердце Хана. После этого он пошел в Имперский флот. Да-да, он решил стать офицером. Так, по стечению бесповоротных обстоятельств, лейтенант Соло и нашел Чубакку. Несчастный раб-вуки, который выжил после крушения корабля был дважды обязан жизнью Хану и решил остаться с ним. Ведь Хан был уволен из Имперского флота из-за нарушения субординации. Кстати, у Чубакки есть жена и сын Маллатобак и Лампаваррумп.

Хан Соло и Чубакка Кадр из "Звездных войн"

С этого момента начинается жизнь такого Хана Соло, каким мы его знаем – контрабандиста, который выиграл "Тысячелетний Сокол". Хан и Чубакка усовершенствовали "Сокол", превратив его в один из самых совершенных звездолётов своего класса в галактике. Спустя некоторое время он познакомился с джедаями. Не то, чтобы он горел желанием познать мир джедаев, просто за ним гонялась банда головорезов криминального барона планеты Татуин, Джаббы Хатт. Хану нужны были деньги, а Оби-Ван Кеноби и юный Люк Скайуокер и два дроида, которые обещали заплатить ему, если он их вывезет. Так начинается история Соло, которую мы наблюдаем в фильме "Звездные войны. Новая надежда".

Дальше чего только не происходит с Ханом: в следующих эпизодах он спасает жизнь Люку, влюбляется в его сестру Лею, его замораживает в углероде все тот-же Джабба, Борется против империи вместе с аборигенами (неожиданно?). Возвращается уже постаревший Соло в Эпизоде VII. Пробуждение силы. Все также вместе со своим верным другом Чубаккой он возвращает угнанный у него "Сокол Тысячелетия" и так же промышляет контрабандой. С Леей (уже женой) он давно не живет, но судьба сводит их снова. Как оказалось, их общий с Леей сын – Кайло Рен, обратился на Темную сторону Силы. От руки же своего сына Соло и погибает.

Расширенная вселенная

В расширенной вселенной, в отличие от канона, принятого Disney, после битвы при Эндоре Хан Соло женится на Лее и заводит с ней троих детей, которые в свою очередь сыграли немалую роль в истории Легенд Звёздных Войн. Дочь назвали так же как и мать Хана — Джейна, старшего сына — Джейсен, позже он повторит судьбу своего деда и станет известен как Дарт Кейдус. Младшего сына же назвали в честь отца Леи — Энакин Соло.

Напомним, в последний день Каннского кинофестиваля представили нашумевший спин-офф "Звездных войн". Организаторы устроили настоящее шоу! Вход охраняли штурмовики, а вместе с актерами появился и один из любимых персонажей космической саги – Чубакка.