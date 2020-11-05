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Впервые на Netflix! Вышел украинский дубляж популярного мультфильма

Сегодня, 16:59

Украинский дубляж – один из самых ярких во всем мире

Еще в сентябре стало известно, что две украинские студии стали официальными партнерами популярного сервиса Netflix – Postmodern Postproduction и "Так Треба Продакшн".

И теперь, на Netflix можно посмотреть первый мультфильм в украинском дубляже. К мульту "Губка Боб в бегах", который вышел в этом году добавлена опция не только украинских субтитров, но и просмотр на украинском языке.

Мультфильм "Губка Боб в бегах" появился в украинском дубляже на Netflix
Мультфильм "Губка Боб в бегах" появился в украинском дубляже на Netflix
Фото: Pexels, themoviedb.org

Ожидается, что вскоре на платформе появится еще больше мультфильмов и фильмов с украинским дубляжом.

Платная подписка на Netflix варьируется от 7 до 12 евро в месяц.

У мультфильма "Губка Боб в бегах" на Netflix появился украинский дубляж
У мультфильма "Губка Боб в бегах" на Netflix появился украинский дубляж
Фото: Netflix

Отметим, что стриминг-сервис Netflix является одной из крупнейших в мире поставщиком фильмов и сериалов. На момент апреля 2020 года на сервис было подписано более 182 миллионов пользователей.

Ранее стало известно, что Netflix снимает документальный фильм о протестах в Беларуси.

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