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"Время и Стекло" представили новый сингл из будущего альбома

Композиция получила название Balensiaga

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:14
"Время и Стекло"
"Время и Стекло"
Фото: instagram.com/vremyaisteklo

Группа "Время и Стекло", которая недавно выпустила бесшабашный клип на песню VISLOVO, представила новый сингл из будущего альбома. Напомним, что релиз VISLOVO ожидается 5 июля. 

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Так, на официальном yotube-канале "Время и Стекло" появилась аудиозапись трека Balensiaga. Позднее видео было заблокировано из-за жалобы Sony Music Entertainment. 

Композиция "Время и Стекло" посвящена не только популярному французскому бренду, но и ряду других не менее известных марок. В песне упоминаются Gucci, Prada, Michael Kors и Balenciagа.

Уже сейчас известно, что в альбом VISLOVO войдут 14 песен, включая фит с Монатиком и два ремикса на песню "Дим".

Выход четвертого студийного альбома Надя и Позитив отпразднуют грандиозным концертом во Дворце Спорта.

Накануне группа "Время и Стекло" выпустила новый лирический трек "Финальные титры".

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