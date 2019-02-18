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"Все ради трона": Канал HBO показал преданность фанатов "Игры престолов" в забавном видео

Некоторые даже ели конское сердце (не настоящее, конечно)

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:05
"Игра престолов"
"Игра престолов"
Фото: instagram.com/gameofthrones/

Премьера последнего сезона сериала "Игра престолов" уже сосем скоро и создатели активно напоминают об этом, например, новыми кадрами проекта. Также создатели решили показать, насколько может быть сильна фанатская любовь к сериалу.

Воссоздание популярных сцен, качественный косплей, блинное творчество, татуировки и многое другое можно увидеть в новом видеоролике "Все ради трона", который HBO посвятил преданным фанатам сериала.

Стоит отметить, что среди самых впечатляющих творений поклонников проекта оказались татуировки на все тело, воссоздание сцены поедания конского сердца (когда Дейенерис стала кхалиси), исполнение саундтрека на различных музыкальных предметах, резка фигур по дереву с помощью бензопилы, резка по арбузу и овощам, изготовление блинов с лицами персонажей. В описании к видео его создатели перечислили имена талантливых поклонников и написали: "Каждый кадр. Каждый образ. Каждый шедевр. Каждое торжество. Каждая навязчивая идея. Каждое творение. Все это во имя одной цели – узнать, на что поклонники готовы ради трона".

Напомним, ранее канал HBO наконец-то объявил дату выхода последнего восьмого сезона сериала и выпустил первый тизер. Также в сети есть первые кадры сериала.

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сериал фанаты игра престолов
Источник: Сегодня
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