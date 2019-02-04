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Все запутанно: появился первый тизер третьего сезона сериала "Рассказ служанки"

Подробности сюжета пока держат в секрете

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:40
"Рассказ служанки"
"Рассказ служанки"
Фото: YouTube

Казалось бы, только недавно киноманы ждали выхода второго сезона сериала "Рассказ служанки", как не за горами уже и премьера третьего сезона.

Отметим, что второй сезон не был прямым продолжением "Рассказа служанки", а его приквелом, рассказывающем предисторию героев. 

Третий сезон также будет сниматься по произведениям Этвуд, но в этот раз неизвестно, какой поворот примут события, и о чем будет сезон. Шоураннер воодушевлен успехами сериала и обещает 10 сезонов сериала.

Кроме этого, в третьем сезоне Брэдли Уитфорд вернется в третьем сезоне в роли командующего Лоуренса, после того, как он помог Эмили сбежать. Лидия после нападения Эмили осталась живой.

Третий сезон сериала "Рассказ Служанки" выходит на экраны 25 апреля 2019 года. 



Напомним, недавно канал АВС представил трейлер грядущего шестого сезона популярного шоу "Агенты ЩИТ".

Также  в сети появился ролик нового молодежно-драматического сериала "Сейчас Апокалипсис" ("Now Apocalypse").

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Источник: Сегодня
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