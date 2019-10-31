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"Вселенная" Анастасии Кожевниковой: певица представила новую песню

Это уже третий сингл в рамках сольной карьеры – "Вселенная"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:31
Анастасия Кожевникова
Анастасия Кожевникова
Фото: пресс-служба

Украинская певица и автор Анастасия Кожевникова, которая в интервью для Сегодня.Lifestyle рассказала о своем муже и их совместной работе над ее сольным проектом, представила свой третий сингл в рамках сольной карьеры – "Вселенная". Это музыкальная исповедь Анастасии о самых сокровенных желаниях, будоражащих чувствах и магии, которая возникает только наедине с возлюбленным.

"Для меня это очень личная и даже интимная песня. Я старалась передать ощущения момента близости, когда в тебе рождается целая вселенная новых чувств. Это настоящее магическое состояние! Песня "Вселенная" – плод для фантазий и возбуждения ощущений. Надеюсь, при первом прослушивании у вас, как и у меня, будут мурашки по коже!", – поделилась Анастасия Кожевникова.

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Над новым синглом Анастасия Кожевникова работала с латвийским музыкантом и автором Стасом Шуринсом, который ранее написал для нее песню "Так как ты".

Напомним, ранее Анастасия Кожевникова презентовала сингл "Так как ты". Это история о девушках, которые пережили несчастливую любовь, но стали после этого только сильнее и мудрее, и больше не готовы любить слепо.

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