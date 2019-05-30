Всем нужна любовь: обзор фильма "Рокетмен"

В фильме показан мир Человека-ракеты изнутри

"Рокетмен" Фото: YouTube

На кинофестивале в Каннах отгремела премьера нашумевшего скандального фильма "Рокетмен" о британском музыканте Элтоне Джоне. Однако, не только Каннский кинофестиваль может похвастаться большим количеством новинок кино. В Киеве также состоялась гала-премьера музыкального байопика о легендарном человеке. Мы тоже посмотрели картину и сделали небольшой обзор фильма "Рокетмен".

Смотрите видео о том, почему Элтон Джон заявил об окончании музыкальной карьеры:

О чем фильм "Рокетмен"

"Рокетмен" Фото: YouTube

Эпоха кровавых боевичков и мыльных опер никуда не ушла, а вот мода на биографические байопики – на самом, что ни на есть, пике. В первую очередь, стоит отметить то, что "Рокетмен" – это не только история о том, как маленький талантливый мальчик Реджинальд Дуайт мечтал стать великим музыкантом. Это также история о том, как став великим музыкантом Элтоном Джоном он смог не утонуть в славе, искушениях, реках алкоголя и горах наркотиков.

В самом начале фильма в костюме красного черта с рогами и крыльями Элтон заявил:

"Я трахал все, что шевелится и пробовал всю известную миру наркоту"

Мальчик смог побороть в себе неудачника, юноша – стеснительность, а звезда – одиночество и гордыню. Ему так и сказал его друг:

"Убей в себе неудачника и стань тем, кем ты родился!"

Весь период, показанный в фильме – время радостей, неудач, славы. признаний, откровений, боли и одиночества – разбавлен яркими песнями и танцами. Это своеобразный перфоманс, который творился в душе Элтона Джона. Зрителям как раз показали изнанку мира Элтона с помощью музыкальных вставок его уже легендарных песен. И это мощно – песни обработаны под определенный момент жизни.

"Рокетмен" Фото: YouTube

Фильм "Рокетмен": сюжет

По сюжету, юный Реджинальд Дуайт очень способный к музыке парень. Бабушка решает водить его на занятия по игре на пианино в то время, как матери до него особого дела не было, а отец его даже ни разу не обнял. Юношей он уже пишет песни, находит поэта и они вместе едут в тур. Тут к Элтону пришла настоящая слава, а с ней и искушения, предательства и неутешительный горизонт...

"Рокетмен": кто играл в фильме

Сэра Элтона Джона в картине сыграл Тэрон Эджертон, хотя сам певец считал достойной кандидатурой Джастина Тимберлейка. Впрочем "толстого парня с пригорода, который стал известным" Эджертон сыграл шикарно. Не копировал, как и просил Джон, а привнес что-то свое.

Элтон Джон и Тэрон Эджертон Фото: AFP

Джейми Белл воплотил Берни Топина – писателя, с которым Элтон сотрудничает и до сих пор. А вот звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден сыграл такого себе Мефистофеля Джона Рида – музыкального менеджера, который стал и любовником Элтона.

"Рокетмен" Фото: YouTube

Любовь нужна всем: и детям, и взрослым

Что касается впечатлений от фильма, то сложно сказать однозначно, что фильм понравился или не понравился. Он зацепил. И в этой истории легендарного, узнаваемого в любом уголке планеты, человека можно найти что-то свое, что-то болезненное, что-то пережитое. А все начинается с любви, объятий матери и отца, тепла и понимания друзей, сострадания близких. Любовь нужна всем: и детям, и взрослым, талантливым, одиноким, павшим, веселым. Рокетмену тоже она нужна...

"Рокетмен" Фото: YouTube

Напомним, ранее стало известно, что Элтон Джон не захотел, чтобы в фильме о нем "Рокетмен" убирали сцены секса и употребление наркотиков.

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