Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Всем нужна любовь: обзор фильма "Рокетмен"

В фильме показан мир Человека-ракеты изнутри

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 07:20
"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

На кинофестивале в Каннах отгремела премьера нашумевшего скандального фильма "Рокетмен" о британском музыканте Элтоне Джоне. Однако, не только Каннский кинофестиваль может похвастаться большим количеством новинок кино. В Киеве также состоялась гала-премьера музыкального байопика о легендарном человеке. Мы тоже посмотрели картину и сделали небольшой обзор фильма "Рокетмен".

Смотрите видео о том, почему Элтон Джон заявил об окончании музыкальной карьеры:

О чем фильм "Рокетмен"

"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

Эпоха кровавых боевичков и мыльных опер никуда не ушла, а вот мода на биографические байопики – на самом, что ни на есть, пике. В первую очередь, стоит отметить то, что "Рокетмен" – это не только история о том, как маленький талантливый мальчик Реджинальд Дуайт мечтал стать великим музыкантом. Это также история о том, как став великим музыкантом Элтоном Джоном он смог не утонуть в славе, искушениях, реках алкоголя и горах наркотиков.

В самом начале фильма в костюме красного черта с рогами и крыльями Элтон заявил:

"Я трахал все, что шевелится и пробовал всю известную миру наркоту"

Мальчик смог побороть в себе неудачника, юноша – стеснительность, а звезда – одиночество и гордыню. Ему так и сказал его друг:

"Убей в себе неудачника и стань тем, кем ты родился!"

Весь период, показанный в фильме – время радостей, неудач, славы. признаний, откровений, боли и одиночества – разбавлен яркими песнями и танцами. Это своеобразный перфоманс, который творился в душе Элтона Джона. Зрителям как раз показали изнанку мира Элтона с помощью музыкальных вставок его уже легендарных песен. И это мощно – песни обработаны под определенный момент жизни.

"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

Фильм "Рокетмен": сюжет

По сюжету, юный Реджинальд Дуайт очень способный к музыке парень. Бабушка решает водить его на занятия по игре на пианино в то время, как матери до него особого дела не было, а отец его даже ни разу не обнял. Юношей он уже пишет песни, находит поэта и они вместе едут в тур. Тут к Элтону пришла настоящая слава, а с ней и искушения, предательства и неутешительный горизонт...

"Рокетмен": кто играл в фильме

Сэра Элтона Джона в картине сыграл Тэрон Эджертон, хотя сам певец считал достойной кандидатурой Джастина Тимберлейка. Впрочем "толстого парня с пригорода, который стал известным" Эджертон сыграл шикарно. Не копировал, как и просил Джон, а привнес что-то свое.

Элтон Джон и Тэрон Эджертон
Элтон Джон и Тэрон Эджертон
Фото: AFP

Джейми Белл воплотил Берни Топина – писателя, с которым Элтон сотрудничает и до сих пор. А вот звезда "Игры престолов" Ричард Мэдден сыграл такого себе Мефистофеля Джона Рида – музыкального менеджера, который стал и любовником Элтона.

"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

Любовь нужна всем: и детям, и взрослым

Что касается впечатлений от фильма, то сложно сказать однозначно, что фильм понравился или не понравился. Он зацепил. И в этой истории легендарного, узнаваемого в любом уголке планеты, человека можно найти что-то свое, что-то болезненное, что-то пережитое. А все начинается с любви, объятий матери и отца, тепла и понимания друзей, сострадания близких. Любовь нужна всем: и детям, и взрослым, талантливым, одиноким, павшим, веселым. Рокетмену тоже она нужна...

"Рокетмен"
"Рокетмен"
Фото: YouTube

Напомним, ранее стало известно, что Элтон Джон не захотел, чтобы в фильме о нем "Рокетмен" убирали сцены секса и употребление наркотиков. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Элтон Джон признался, какие сцены категорически не хотел убирать из фильма "Рокетмен" Gucci выпустили необычные очки в честь Элтона Джона
премьера фильм Элтон Джон Тэронг Эджертон Рокетмен
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Алена Апина потеряла работу
Алена Апина потеряла работу
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
На эту красотку подписаны в Instagram даже ее звездные коллеги
"Никто тебе не поможет": в Киеве напали на звезду Евровидения
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой

Популярные статьи

Сегодня, 07:27Fun

30 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:37Fun

Невесту высмеяли из-за экстремального мини на свадьбе: фото

Вчера, 16:35Fun

29 мая: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 12:40Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 10:48Fun

Разбивший яйцо на голове у политика парень внезапно разбогател

Вчера, 09:14Travel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

Вчера, 09:10Шоу-бизнес

"Помни об этом": Настя Каменских посвятила Потапу чувственный пост

Вчера, 08:29Техно

Xiaomi выпустила "смартфон-убийцу" Redmi K20 Pro

28 маяWellness

Правильное питание для похудения: каким оно должно быть

28 маяWellness

Пищевое отравление – симптомы и первая помощь

28 маяШоу-бизнес

Слава Каминская назвала причину развода с мужем

28 маяFun

"Капсулу времени" извлекли со дна океана: ей 20 тысяч лет

28 маяАфиша

"Чернобыль" 2019: где и когда смотреть 4-ю серию

28 маяПсихология

Гороскоп на сегодня: Ракам нужно смириться с ситуацией, а Львам – не делиться идеями

27 маяШоу-бизнес

Созданы друг для друга: Настя Каменских и Потап показали пляжные фото

27 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Новости партнеров

Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Доктор Комаровский предупредил об опасности популярных препаратов
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Ирина Понаровская: «Это позор! Лучше бы меня наградили посмертно»
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как выглядели Анастасия Решетова и Ляйсан Утяшева 10 лет назад
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Как правильно пить воду, чтобы похудеть
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Чем отличаются макароны из твердых сортов пшеницы от обычных?
Нелюбимые дочери: Позвольте себе гнев и скорбь
Нелюбимые дочери: Позвольте себе гнев и скорбь
Короткий топ и обтягивающие лосины: Ирина Шейк поделилась фото
Короткий топ и обтягивающие лосины: Ирина Шейк поделилась фото
«Скажите, как его зовут»: самые странные имена детей звезд
«Скажите, как его зовут»: самые странные имена детей звезд
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь