Встреча с Катрин Денев: Выросла в многодетной семье, а актрисой стала случайно

Разговор с французской актрисой состоялся в театре музкомедии в рамках 10-го Одесского кинофестиваля

Катрин Денев Фото: Getty Images

Легендарная французская актриса Катрин Денев во время 10-го ОМКФ, стратегическим партнером которого является телеканал "Украина", провела творческую встречу в одесском театре музкомедии. Кроме прочего, звезда рассказала о своих ценностях, хобби, отношении к творчеству, работе и жизни.

– Как Катрин Денев проводит свои будни?

– Я встречаюсь с друзьями, хожу в кино, театр, на прогулки в Париже. Иногда даже хожу за покупками на рынок. Также читаю газеты. Люблю работать в огороде – выращиваю овощи. Мне вот пришлись по душе украинские помидоры. Даже собирается увезти с собой в Париж семена томатов, чтобы выращивать их дома.

Смотрите видео с пресс-брифинга с Катрин Денев в Одессе

– Чем вы руководствуетесь по жизни?

– В первую очередь – любопытством, интересом ко всему. Это очень часто определяло мой выбор.

– Кем бы вы могли стать, если бы не профессия актрисы?

– Если честно, то в профессию я попала по воле случая. Во время летних каникул моя сестра, которая тоже была актрисой, предложила мне пройти пробы на фильм, в котором она снималась. И вот я пошла за компанию. Так все и началось. Затем я познакомилась с режиссером Жаком Деми. Он предложил мне сыграть главную роль в фильме "Шербурские зонтики". Эта роль стала для меня определяющей.

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– Это правда, что у вас было очень религиозное образование?

– Да, я до 11 класса ходила в религиозную католическую школу.

– Вы играли в фильме Жако Ван Дормаля "Новейший завет" (2015). В центре сюжета ─ религиозная история о том, как бог издевается над людьми. Насколько вам это близко?

– Эта концепция мне не подходит, но то, что сделал режиссер, мне показалось интересным и веселым. Самое ужасное в фильме, когда людям сообщают день и час, когда они умрут. Все просто в отчаянии, поскольку раскрывается одна из самых больших тайн жизни.

Французская актриса прилетела в Одессу 19 июля Фото: телеканал "Украина"

– Вы как-то признались, что сами напросились сыграть роль в фильме Ларса вон Триера.

– Да, я ему написала письмо после просмотра картины "Рассекая волны". Сказала, что если он когда-то будет снимать фильм во Франции, то я была бы очень рада поработать с ним.

– Вы могли бы назвать пять своих самых лучших фильмов?

– Нет, у меня другое отношение к картинам, в которых я снималась. Некоторые фильмы лично для меня очень много значили, но они не имели коммерческого успеха. Вообще, делать какие-то рейтинги – это не в моем характере.

– На что вы обращаете внимание, когда вам предлагают роль в фильме?

– На сюжет, безусловно. И если история мне нравится, я могу согласиться даже на роль второго плана.

– Что такое успех?

– Это то, что можно определить уже постфактум, когда ты сделал уже что-нибудь. И, к сожалению, в этом огромную роль играет удача (случай), и единственное, что можно сделать – это довериться своему внутреннему чувству и вкусу. Кроме этого, необходимо быть очень настойчивым.

75-летняя Катрин Денев собрала аншлаг в одесском театре музкомедии Фото: Getty Images

– Ваша мама играла в театре. Она вас научила чему-то в профессиональном плане?

– Наверное, ничему. Моя мама работала в театре, когда была еще очень юной, но потом у нее появились дети – четыре дочери – и она ушла из профессии. Те есть в детстве меня мало что связывало с профессией актера. У нас была обыкновенная многодетная семья – ничего особенного.

– Опишите Одессу тремя словами.

– Свет, радость и красота. Я приехала сюда вчера, успела погулять по городу. Могу сказать, что просто впечатлена здешней природой – у вас огромное количество деревьев. Это прекрасно!

Напомним, ранее 100 знаменитых француженок во главе с актрисой Катрин Денев написали открытое письмо, в котором заявили, что "мужчина имеет право ухаживать за женщиной".

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