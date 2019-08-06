Выел атмосферный трейлер хоррора "Страшные истории для рассказа в темноте"

Продюсером проекта выступил Гильермо Дель Торо

Кадр из фильма "Страшные истории для рассказа в темноте" Фото: YouTube

Накануне премьеры в сети появился новый трейлер фильма "Страшные истории для рассказа в темноте".

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Фильм основан на одноименной книге писателей Элвина Шварца и Стивена Гаммелла. Главные герои – подростки, ставшие участниками мистических событий в канун Хэллоуина. Им предстоит пройти испытания, чтобы спасти свой город.

Режиссер – Андре Овредал, продюсером выступил оскароносный Гильермо дель Торо. Роли исполнили Остин Абрамс, Хавьер Ботет, Дин Норрис, Зо Маргарет Коллетти.

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Премьера назначена на 9 августа 2019 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Гильермо дель Торо создаст антологию ужасов для стриминговой платформы Netflix. Проект называется "Гильермо дель Торо представляет 10 после полуночи" (Guillermo Del Toro Presents 10 After Midnight).

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