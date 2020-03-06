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Выход нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Картину "Не время умирать" должны были презентовать в апреле 2020 года

Инна Петрова
Сегодня, 09:28

Премьеру фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", трейлер которого вышел недавно, перенесли из-за коронавируса. 25-я по счету картина о специальном агенте выйдет не в апреле этого года, как планировалось ранее, а в ноябре.

Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Дэниел Крейг в роли Джеймса Бонда
Фото: YouTube

У новой части "бондианы" снова перемены в премьерном графике. Студия Universal решила, что лента "Не время умирать" с Дэниалом Крейгом в главной роли выйдет в прокат не в апреле, а в ноябре. А всему виной эпидемия коронавируса.

Так, британская премьера назначена на 12 ноября, а в международном прокате картина появится 25 ноября.

Создатели фильма не хотят терять прибыль от проката кино в Китае, Японии, Южной Корее и Италии, где из-за карантина закрываются кинотеатры. Потому, выпускать на большой экран "Не время умирать" весной вряд ли целесообразно, пишут зарубежные СМИ.

Напомним, что ранее юбилейный фильм о Бонде дважды переносили. Изначально его хотели показать в ноябре 2019 года, затем дату сменили на 14 февраля 2020 года, после – на 8 апреля, а теперь снова на ноябрь.

Смотрите сюжет об экранном Джеймсе Бонде – Дэниеле Крейге:

Ранее мы писали, что Билли Айлиш исполнила главную песню к новому фильму о Джеймсе Бонде.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Джеймс Бонд фильм коронавирус Дэниел Крейг
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