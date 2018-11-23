"Выходите без звонка": в Киеве прошел допремьерный показ украиноязычного сериала

Премьера первой серии сериала "Выходите без звонка" состоится в понедельник, 3 декабря, в 18:00 в эфире телеканала "Украина"

Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба Допремьерный показ сериала "Выходите без звонка". Фото: пресс-служба 1/12

Ежедневно сотни людей ездят на такси, ежедневно таксисты попадают в различные передряги и забавные истории, ежедневно мы слышим слова оператора: "Выходите без звонка". Все эти жизненные истории нашли свое отражение в новой украиноязычной детективной мелодраме "Выходите без звонка". В четверг, 22 ноября, в кинотеатре "Жовтень" прошел допремьерный показ сериала. Главную роль в картине сыграет звезда художественного фильма "Киборги" – Роман Семисал.

По сюжету, главный герой, автогонщик – Богдан, потерявший в страшной автокатастрофе свою жену, восстанавливает справедливость самостоятельно. Он "выбивает" признание из виновника ДТП, которого "отмазали" богатые родители, но и сам получает срок, большую часть которого отсидел в СИЗО. Мужчина пытается наладить свою жизнь, работает таксистом, общается со своими друзьями – доктором и программистом, приютил свою племянницу. Богдан разочарован в системе и берется за расследования дел самостоятельно. Но на его пути становится принципиальная капитан полиции Марина Евтушенко, которая тоже хочет восстановить справедливость и живет только работой.

"Наш сериал – это тема неравнодушия. Главные герои – это люди, которые не могут пройти мимо несправедливости, страданий. В реальной жизни у меня тоже было много ситуаций, когда мне помогали много и я помогал абсолютно бескорыстно", – говорит Роман Семисал.

Впрочем, с его персонажем у него есть и различия. "Мой герой слишком импульсивный, субъективный, эмоциональный. Он закрывает глаза на законы и правила, и часто попадает в передряги", – рассказал исполнитель главной роли.

Чтобы вжиться в роль, Роману приходилось много тренироваться и быть внимательным. Ведь нелегко одновременно вести автомобиль, играть, следить за дорогой и камерой. Хотя многие трюки, погони, дрифты исполняли каскадеры, львиную долю экстремальных сцен Роман делал сам (драки, быстрая езда и т.п.). "Вот что действительно сначала было тяжело – так это мое произношение. Мне и скриптологи, и режиссеры говорили, что у меня слишком правильное произношение на украинском языке. Ну не может таксист так правильно говорить", – отметил Роман Семисал.

По словам исполнительницы главной женской роли, ее персонаж – принципиальная капитан полиции – очень остро реагирует на ситуации, когда кто-то переступает важные для нее жизненные правила. "Моя героиня – молодая, симпатичная, образованная женщина, которая очень верит в законы совести, чести, добра, справедливости, честности и правды. В этих вещах она очень принципиальна. Если Марина видит, как кто-то переступает и пренебрегает этими правилами, для нее это, как красная тряпка для быка. Мой персонаж на многое готов, чтобы отстоять свои принципы", – охарактеризовала свою героиню актриса Любовь Тищенко.

В режиссерском кресле – Алексей Даруга. Кроме Романа Семисала в проекте также снимались Мария Смолякова, Евгений Волошенюк, Денис Роднянский, Любовь Тищенко, Борислав Борисенко, Василий Баша и другие.

"Выходите без звонка" – это история, действие которой происходит буквально на тех улицах, по которым наши зрители ежедневно ходят на работу. Конечно же, сюжет картины не остался без романтической линии", – отметила главный продюсер департамента кино-сериального производства канала "Украина" Наталья Стрибук.

Премьера 40-серийного украиноязычного сериала состоится в понедельник, 3 декабря, в 18:00 в эфире телеканала "Украина".

Напомним, 24 ноября в 21.00 на телеканале "Украина" состоится премьера уникального исследовательского проекта "Зомби-2. Промывка мозгов", над созданием которого работала творческая группа документалистов – Илларион Павлюк, Владимир Рыбась и Олег Рогожа.