Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел атмосферный трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов"

В новом сезоне не появится Сара Полсон

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:28
Кадр из сериала "Американская история ужасов"
Кадр из сериала "Американская история ужасов"
Фото: YouTube

Поклонники сериала "Американская история ужасов" наконец-то дождались выхода трейлера девятого сезона. Как известно, на этот раз в проекте не снимется Сара Полсон, которая считается "старожилом" сериала.

Узнайте, какие сейчас тренды на сериалы:

Девятый сезон получил подзаголовок "1984". Судя по всему, события в ней будут довольно кровавыми. Ролик был опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.

Читайте также:
Старые персонажи в новом сезоне: появились подробности "Американской истории ужасов"

В основу сюжета положена история о трех друзьях, которые решают отправиться подработать воспитателями в молодежном лагере. Им предстоит встретиться с жутким маньяком, который сбегает из тюрьмы. Он устроит в лагере "худшую резню во все времена".

В ролях в сериале снялись Коди Ферн, Эмма Робертс и Билли Лурд.

Напомним, источником вдохновения для сериала стали популярные в 80-е годы фильмы-слэшеры, среди которых "Пятница, 13-е" и "Техасская резня бензопилой".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Названа дата премьеры девятого сезона "Американской истории ужасов" Американская история ужасов: появилась информация о девятом сезоне хоррор-сериала Еще страшнее: появился атмосферный тизер сериала "Американская история ужасов"
трейлер Американская история ужасов Билли Лурд Эмма Робертс
Реклама

Новости партнеров

10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
10 прозрачных животных, которые действительно существуют. Фото
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Девушка, выбежавшая на поле в финале ЛЧ – сделала это снова?
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Глобальное потепление уничтожает жаб и лягушек
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете

Популярные статьи

Сегодня, 11:10Fun

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 08:16Events

Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе

Сегодня, 07:29Fun

28 августа: какой сегодня праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 28 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:46Fun

Ради будущих детей: россиянин в 19 лет решил поменять имя и фамилию

Вчера, 15:48Шоу-бизнес

"Все остальные в тени": Алла Пугачева высказалась о Светлане Лободе

Вчера, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Вчера, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Вчера, 08:25Техно

Земля оказалась менее пригодной для жизни: ученые

Вчера, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

26 августаШоу-бизнес

Павел Зибров женился в третий раз: фото

26 августаFun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 августаШоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

26 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

Новости партнеров

Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
6 полезных напитков, которые лечат от всех болезней
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Варикоз: Когда при заболевании бегать нельзя?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла
Отечественные суперфуды: мед, лен и свекла
​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд
​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд
15 самых красивых актрис старого кино
15 самых красивых актрис старого кино
Сочный шашлык на молоке. Как мариновать
Сочный шашлык на молоке. Как мариновать