Вышел атмосферный трейлер девятого сезона "Американской истории ужасов"

В новом сезоне не появится Сара Полсон

Кадр из сериала "Американская история ужасов" Фото: YouTube

Поклонники сериала "Американская история ужасов" наконец-то дождались выхода трейлера девятого сезона. Как известно, на этот раз в проекте не снимется Сара Полсон, которая считается "старожилом" сериала.

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Девятый сезон получил подзаголовок "1984". Судя по всему, события в ней будут довольно кровавыми. Ролик был опубликован на YouTube-канале Rotten Tomatoes TV.

В основу сюжета положена история о трех друзьях, которые решают отправиться подработать воспитателями в молодежном лагере. Им предстоит встретиться с жутким маньяком, который сбегает из тюрьмы. Он устроит в лагере "худшую резню во все времена".

В ролях в сериале снялись Коди Ферн, Эмма Робертс и Билли Лурд.

Напомним, источником вдохновения для сериала стали популярные в 80-е годы фильмы-слэшеры, среди которых "Пятница, 13-е" и "Техасская резня бензопилой".

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