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Вышел атмосферный трейлер нового фильма "Мэри" с Гэри Олдманом

Это триллер о загадочной яхте, на которой творится чертовщина

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
Кадр из фильма "Мэри"
Кадр из фильма "Мэри"
Фото: YouTube

2019 год богат на кинопремьеры. Так, в сети появился дебютный трейлер предстоящего триллера "Мэри" с Гэри Олдманом, который получил "Оскар" в 2018 году.

Смотрите видео о том, как Гэри Олдман отпраздновал свой день рождения:

По сюжету, глава семейства Дэвид приобретает яхту на аукционе и планирует начать свой бизнес по перевозкам. "Мэри" может принести ему финансовое благополучие, на которое он очень рассчитывает. Но стоит ей оказаться в море, как начинают происходить странные вещи.

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В картине также сыграли Эмили Мортимер, Дженнифер Эспозито, Майкл Лэндес и другие. Режиссером выступил Майкл Гои ("Болотная тварь").

Премьера фильма запланирована на октябрь 2019 года.

Напомним, ранее студия Universal Pictures опубликовала трейлер военной драмы от режиссера "Красоты по-американски" и двух последних фильмов бондианы Сэма Мендеса – "1917".  Одну из ролей в картине исполнит Бенедикт Камбербэтч

Любителям украинских проектов напоминаем, что  в  сентябре на телеканале НЛО TV выходит новый сезон шоу экспериментов "Оттак мастак". 

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