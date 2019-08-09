Вышел атмосферный трейлер нового фильма "Мэри" с Гэри Олдманом

Это триллер о загадочной яхте, на которой творится чертовщина

Кадр из фильма "Мэри" Фото: YouTube

2019 год богат на кинопремьеры. Так, в сети появился дебютный трейлер предстоящего триллера "Мэри" с Гэри Олдманом, который получил "Оскар" в 2018 году.

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По сюжету, глава семейства Дэвид приобретает яхту на аукционе и планирует начать свой бизнес по перевозкам. "Мэри" может принести ему финансовое благополучие, на которое он очень рассчитывает. Но стоит ей оказаться в море, как начинают происходить странные вещи.

В картине также сыграли Эмили Мортимер, Дженнифер Эспозито, Майкл Лэндес и другие. Режиссером выступил Майкл Гои ("Болотная тварь").

Премьера фильма запланирована на октябрь 2019 года.

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