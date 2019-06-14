Вышел атмосферный трейлер продолжения хоррора "Сияние"

Фильм является сиквелом легендарного "Сияния" по Стивену Кингу

"Доктор Сон" Фото: YouTube

В сети появился трейлер продолжение таинственного "Сияния" – "Доктор Сон". Этот фильм также основан на одноименном романе отца хорроров Стивена Кинга, рассказ которого получит экранизацию.

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Главную роль в продолжении истории исполнил актер Юэн Макгрегор. Он играет повзрослевшего Дэнни Торранса, сына персонажа Джека Николсона, которому удалось выжить. Спустя годы он по-прежнему переживает детскую травму, и в один момент к нему возвращаются магические сверхспособности, которые он всегда называл "сиянием".

Оказывается, такие способности есть не у него одного. Герой знакомится с девочкой по имени Абра, которая тоже обладает "сиянием". Она просит защитить таких, как она, от охотников на детей со сверхспособностями.

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Режиссером сиквела стал Майк Флэнеган. Премьера картины запланирована на 8 ноября 2019 года.

Напомним, недавно пользователи ресурса Reddit назвали самые жуткие и "ломающие психику" фильмы. По признаниям людей, эти фильмы очень сильно напугали их в детстве и оставили отпечаток на всю жизнь. В список лент включили "Сияние" с Джеком Николсоном.

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