Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел атмосферный трейлер продолжения хоррора "Сияние"

Фильм является сиквелом легендарного "Сияния" по Стивену Кингу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:08
"Доктор Сон"
"Доктор Сон"
Фото: YouTube

В сети появился трейлер продолжение таинственного "Сияния" – "Доктор Сон". Этот фильм также основан на одноименном романе отца хорроров Стивена Кинга, рассказ которого получит экранизацию.

Смотрите видео о том, чего боится Стивен Кинг:



Главную роль в продолжении истории исполнил актер Юэн Макгрегор. Он играет повзрослевшего Дэнни Торранса, сына персонажа Джека Николсона, которому удалось выжить. Спустя годы он по-прежнему переживает детскую травму, и в один момент к нему возвращаются магические сверхспособности, которые он всегда называл "сиянием".

Оказывается, такие способности есть не у него одного. Герой знакомится с девочкой по имени Абра, которая тоже обладает "сиянием". Она просит защитить таких, как она, от охотников на детей со сверхспособностями.

Читайте также
Названы 100 лучших ужастиков в истории


 Режиссером сиквела стал Майк Флэнеган. Премьера картины запланирована на 8 ноября 2019 года.

Напомним, недавно пользователи ресурса Reddit назвали самые жуткие и "ломающие психику" фильмы. По признаниям людей, эти фильмы очень сильно напугали их в детстве и оставили отпечаток на всю жизнь. В список лент включили "Сияние" с Джеком Николсоном.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Стивен Кинг спрогнозировал, кто получит Железный трон Ломают психику: названы самые жуткие фильмы
трейлер стивен кинг сияние Юэн Макгрегор
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Рыбу лучше жарить или варить: однозначные выводы ученых
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Степаненко в Турции издевается над женой, а она хвастается
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Та самая девушка из финала ЛЧ дала интервью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью
Дмитрий Харатьян огорчил фанатов изменившейся внешностью

Популярные статьи

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

12 июняFun

Курьезное видео: "сумасшедший" банкомат начал плеваться деньгами

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

11 июняШоу-бизнес

Настя Каменских откровенно прокомментировала свадьбу с Потапом

11 июняFun

11 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Новости партнеров

Настя Каменских дважды станет мамой
Настя Каменских дважды станет мамой
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Удивительные свойства обычного дегтярного мыла
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Когда выкапывать тюльпаны, нарциссы и другие луковицы цветов
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Узнайте, действительно ли полезен зеленый лук
Ничего не помнит: Бари Алибасов пришел в себя (фото)
Ничего не помнит: Бари Алибасов пришел в себя (фото)
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Лікар Началової приголомшив справжньою причиною смерті
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь