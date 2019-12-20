Вышел долгожданный сериал "Ведьмак" от Netflix: доступен первый сезон

В первый сезон сериала "Ведьмак" вошли восемь серий

Кадр из сериала "Ведьмак" Фото: YouTube

Сегодня, 20 декабря, состоялась долгожданная премьера сериала года "Ведьмак" с Генри Кавиллом в главной роли. На стриминговой платформе Netflix уже доступен первый сезон, куда вошли восемь серий. Об этом сообщили создатели проекта в Twitter.

"Этот день настал! Семья Ведьмака, время радоваться! Долгожданные серии уже доступны на Netflix", – написали создатели.

Что нужно знать перед просмотром "Ведьмака" – видео:

"Ведьмак": сюжет

События 1 сезона сериала "Ведьмак" разворачиваются вокруг Геральта из Ривии, известного охотника за монстрами. В результате мутации у него развилась сверхчеловеческая сила, скорость и способности быстрой регенерации. Итак, события развиваются вокруг противостояния королевства Цинтра и империи Нильфгаард, вызванного, в частности, борьбой за принцессу Цири – одну из трех главных персонажей сериала. Защищать девушку будут Геральт и Йеннифэр.

Стоит отметить, что создатели сериала уже снимают второй сезон проекта, однако дату выхода пока не называют.

Напомним, ранее мы писали, если рейтинги нового сериала "Ведьмак" удовлетворят продюсеров, у проекта будет семь сезонов.

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