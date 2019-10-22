Вышел дублированный трейлер девятого эпизода "Звездных войн"

В последней части саги зрители увидят финал истории Скайуокеров

Звездные войны: Восхождение Скайуокера Фото: YouTube

В сети появился дублированный трейлер финальной части саги Star Wars – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Премьера фильма, в котором появится один из самых популярных персонажей, в Украине стартует 19 декабря этого года.

Смотрите, какая часть саги Star Wars побила мировой рекорд:

Трейлер девятого эпизода "Звездных войн" был опубликован накануне в Youtube. Напомним, что картина со слоганом "История поколения подходит к концу" завершит историю Сайуокеров.

В заключительной части зрители также увидят противостояния ситхов и джедаев. Помимо этого, нельзя не заметить, что создатели фильма вернули на экран небезызвестного злодея фантастической серии – Палпатина.

В картине Джей Джея Абрамса главные роли исполнили Билли Лурд, Оскар Айзек, Дэйзи Ридли, Марк Хэмилл и другие.

Смотрите украинский трейлер Звездные войны: Восхождение Скайуокера:

Напомним, что на выставке D23 Expo студия Disney показала первые кадры "Звездных войн IX".

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