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Вышел эпичный трейлер "Не время умирать": последнее перевоплощение Дэниеля Крейга в Джеймса Бонда

Сегодня, 15:16

Фильм появится на больших экранах в ноябре

Вышел трейлер 25-го фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать", в котором главную роль играет Дэниел Крейг. Напомним, что ранее британское издание назвало тройку лучших актеров, которые сыграли Джеймса Бонда за всю историю франшизы.

Двухминутный трейлер начинается с того, как Джеймс Бонд избегает столкновения с мчащейся на него машиной и эффектно прыгает с виадука, но врезается в стену. В ролике также появляются персонаж Рами Малека, который играет главного антагониста Бонда, чернокожая агент, которую играет Лашана Линч, возлюбленная Бонда, которую играет французская актриса Леа Сейду и персонаж Аны де Армас.

Первоначально новый фильм бондианы был запланирован на апрель 2020 года, но его выход перенесли из-за коронавируса. Кинолента стала одной из первых, которые пострадали из-за пандемии.

Теперь премьера "Не время умирать" в Украине запланирована ориентировочно на 12 ноября, а в США – на 25 ноября.

Ранее в Сети появились новые кадры фильма "Не время умирать".

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