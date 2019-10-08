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Вышел финальный трейлер фильма "Zомбилэнд 2"

Во втором фильме сыграет актеры из первой части

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:45
Кадр из фильма "Zомбилэнд 2 Контрольный выстрел"
Кадр из фильма "Zомбилэнд 2 Контрольный выстрел"
Фото: YouTube

В сети появился финальный трейлер фильма "Zомбилэнд 2: Контрольный выстрел". Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Sony Pictures.

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Отметим, что пост-апокалиптическая комедия станет продолжением первого фильма Добро пожаловать в Zомбилэнд. Он вышел на большие экраны почти 10 лет назад!

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Главных героев в сиквеле сыграют те же актеры, что исполнили роль в первой ленте – Вуди Харрельсон, Джесси Айзенберг, Эмма Стоун и Абигейл Бреслин. Во второй части главные герои также будут сражаться с зомби, которые сумели эволюционировать со времен первой части.

Премьера фильма в США запланирована на 18 октября.

Напомним, ранее сообщалось, что комедийный ужастик "Добро пожаловать в Зомбилэнд" превратится в сериал, производством которого занимается компания Amazon.

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