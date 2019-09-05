Вышел крутой трейлер фильма "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Это новая история о приключениях копов-напарников

Кадр из фильма "Плохие парни 3" Фото: YouTube

В сети наконец-то появился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" (Bad Boys for Life), который завершит трилогию приключений полицейских-напарников в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренcа.

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По сюжету Маркус решил уйти в отставку. Однако Майк попросил его помочь в одном деле, и друг не смог отказать.

К своим ролям Майка Лоури и Маркуса Бернетта они вернулись спустя 17 лет после выхода второй части. Как видим, детективов ждет новое приключение, полное перестрелок, крутых погонь и тусовок.

Отметим. что первые "Плохие парни" вышли в далеком 1995 году, а вторые — в 2003 году), остальные пойдут на "Уилла Смита".

Напомним, съемки "Плохих парней 3" уже официально завершены. Ранее Уилл Смит разместил фото, на котором главные герои трилогии, детективы Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури, расслабленно сидят под зонтиками.

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