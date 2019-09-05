Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел крутой трейлер фильма "Плохие парни 3" с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом

Это новая история о приключениях копов-напарников

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:04
Кадр из фильма "Плохие парни 3"
Кадр из фильма "Плохие парни 3"
Фото: YouTube

В сети наконец-то появился первый трейлер боевика "Плохие парни 3" (Bad Boys for Life), который завершит трилогию приключений полицейских-напарников в исполнении Уилла Смита и Мартина Лоуренcа.

Смотрите видео о том, как украинские звезды помнят героев из 90-х:

По сюжету Маркус решил уйти в отставку. Однако Майк попросил его помочь в одном деле, и друг не смог отказать.

К своим ролям Майка Лоури и Маркуса Бернетта они вернулись спустя 17 лет после выхода второй части. Как видим, детективов ждет новое приключение, полное перестрелок, крутых погонь и тусовок.

Читайте также:
Появился захватывающий трейлер фильма "Двойник" с Уиллом Смитом

Отметим. что первые "Плохие парни" вышли в далеком 1995 году, а вторые — в 2003 году), остальные пойдут на "Уилла Смита".

Напомним, съемки "Плохих парней 3" уже официально завершены. Ранее Уилл Смит разместил фото, на котором главные герои трилогии, детективы Маркус Бернетт (Мартин Лоуренс) и Майк Лоури, расслабленно сидят под зонтиками. 

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Это официально: Уилл Смит анонсировал съемки третьей части боевика "Плохие парни"
трейлер уилл смит Мартин Лоуренс Плохие парни
Реклама

Новости партнеров

Сеть покорила
Сеть покорила "мускулистая" ворона, похожая на гориллу
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Красотка на велосипеде: еще она — балерина и деловая женщина
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Топ-10 пород собак для ленивых хозяев
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)
Диетические котлетки из кабачков с сыром (рецепт)

Популярные статьи

Сегодня, 07:22Fun

Ветер неудачно поднял платье Иванки Трамп: смешные фото

Вчера, 11:54Fun

4 сентября: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 11:45Техно

Facebook отказывается от лайков ради "психологического здоровья"

Вчера, 11:02Шоу-бизнес

70-летняя Алла Пугачева показала естественную красоту: фото

Вчера, 10:35Шоу-бизнес

"Никто не идеален": принц Гарри впервые прокомментировал скандал с участием Меган Маркл

Вчера, 10:02Fun

После переезда в новый дом пара нашла невероятный клад

Вчера, 09:31Техно

USB-флешки нового поколения избавятся от главного недостатка

Вчера, 09:14Афиша

Koktebel Jazz Festival 2019 в Киеве: расписание, дата проведения

Вчера, 08:04Fun

Скандал с малолетней невестой: назван реальный возраст девочки

3 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

3 сентябряШоу-бизнес

Олег Винник признался, почему мать отговорила его жениться

3 сентябряШоу-бизнес

Меган Маркл разозлила Букингемский дворец очередной выходкой

3 сентябряWellness

"Зважені та щасливі" : как выглядит вылетевшая участница сейчас

3 сентябряFun

"Нет слов – рыдаю": видео со свадьбы малолетней невесты повергло журналистку в шок

2 сентябряТехно

Google добавит в Android раздражающую функцию

2 сентябряШоу-бизнес

30-летняя испанская певица погибла во время выступления на сцене

Новости партнеров

Учёные выяснили, какая группа крови тормозит рак
Учёные выяснили, какая группа крови тормозит рак
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Кто они – самые красивые бегуньи мира?
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Нет - лишнему весу: как правильно сочетать продукты
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Топ-10 народных средств от комаров: Без химии
Покупать витамины – пустая трата денег
Покупать витамины – пустая трата денег
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes
Велосипедистка дня: брюнетка с ником girl_on_bikes