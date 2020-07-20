Вышел новый динамичный тизер триллера "Неистовый" с Расселом Кроу: эффектные кадры со съемок

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Создатели экшн-триллера "Неистовый" с лауреатом премии "Оскар" Расселом Кроу в главной роли, порадовали новым динамичным роликом к грядущему фильму. Тизер был явно создан в тренде этого года.

Напомним, что украинские кинотеатры уже открыли свои двери для зрителей и ранее мы рассказали о ТОП-5 фильмах, которые можно посмотреть в кинотеатрах на этой неделе.

Кадр из фильма "Неистовый" Фото: пресс-служба

Действительно фильм обещает не только динамику, саспенс, погони по городу и яркую актерскую игру, но и весьма актуальный сюжет. Именно этим проект и привлек внимание Рассела Кроу.

"Этот персонаж, Мужчина, использует свою машину в качестве оружия, и мы видели, как люди заходили в молитвенные дома и открывали огонь, тот же ужас происходил в школах и ночных клубах, а совсем недавно мы наблюдали в режиме реального времени, как люди сходят с ума в проходах супермаркетов за рулоном туалетной бумаги. Это именно то место, куда попало западное общество, и фильм оказался еще актуальней, чем мы ожидали изначально", – поделился актер в интервью Independent.

Кадр со съемок фильма "Неистовый" Фото: пресс-служба



Изначально "Неистовый" должен был выйти в американский прокат 1 июля, за две недели до премьеры "Тенета" Кристофера Нолана, трейлер которого показали в игре Fortnite. Мировая пресса пестрила заголовками о первом большом фильме в прокате после карантина. К сожалению, из-за увеличения количества случаев заболевания COVID-19 в США, многие мировые новинки постоянно смещались в прокатном расписании. Не избежал этой судьбы и "Неистовый", причем дважды. Первый раз экшн-триллер перенесли на 10 июля, а затем и на 31-ое.

Рассел Кроу и режиссер фильма "Неистовый" Деррик Борте на съемочной площадке Фото: пресс-служба

В украинском прокате лента была заявлена на 16 июля, но теперь фильм получил новую дату проката - 30 июля. В ключевых моментах ничего не изменилось: это действительно первый большой новый фильм в прокате, который не выходит одновременно с цифровым домашним релизом, еще и с почетным "Гладиатором" нашего времени – Расселом Кроу в главной и очень неожиданной роли.

Рассел Кроу Фото: пресс-служба

Смотрите трейлер к фильму "Неистовый":

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