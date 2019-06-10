Вышел новый яркий трейлер второго сезона сериала "Большая маленькая ложь"

В новом сезоне будет еще больше интриг и тайн

"Большая маленькая ложь 2" / Фото: instagram.com/_biglittlelies

Телеканал HBO наконец-то опубликовал новый трейлер второго сезона популярного сериала "Большая маленькая ложь", который стал одним из самых ожидаемых сериалов июня.

Риз Уизерспун заинтриговала кадрами за съемок сериала Большая маленькая ложь:

В новом ролике зрители увидели исполнительниц главных ролей, включая Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц, а также Мерил Стрип, которая сыграла роль матери Пэрри Райта, убитого в первом сезоне героя актера Александра Скарсгарда.

Премьера второго сезона сериала "Большая маленькая ложь" состоялась в воскресенье, 9 июня.

Напомним, ранее в сети уже появился трейлер сериала "Большая маленькая ложь". Две новые героини сериала не остановятся ни перед чем, чтобы узнать правду. Это упрямый детектив Меррин Данги, который хочет раскрыть убийство. Вторая — мать покойного Перри Райта.

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