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Вышел первый трейлер фильма "Король" от Netflix

Главную роль исполнил Тимоти Шаламе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:10
"Король"
"Король"
Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix, который выпустил трейлеры фильма "Брачная история", наконец-то опубликовал трейлер драмы "Король". Это история о жизни английского правителя из династии Ланкастеров - Генриха V. 

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

Картина частично основана на исторических пьесах Уильяма Шекспира. В ней расскажут о том, как беспечный принц после смерти отца станет образцовым королем, разгромит французскую армию в битве при Азенкуре во время Столетней войны и получит в жены дочь французского короля Карла VI Безумного.

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Главную роль исполнил Тимоте Шаламе. Также в фильме снялись Джоэл Эджертон, Лили-Роуз Депп, Роберт Паттинсон, Бен Менделсон и другие. Режиссер фильма — Дэвид Мишо ("Ровер" и "Машина войны").

Премьера фильма запланирована на осень.

Напомним, ранее Netflix опубликовал тизер третьего сезона сериала "Корона", в котором сыграет актриса Джиллиан Андерсон. Более того, уже известна дата премьеры нового сезона шоу.

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трейлер король Netflix Тимоти Шаламе
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