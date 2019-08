Вышел потрясающий трейлер фильма "Меня зовут Долемайт" с Эдди Мерфи

Картина рассказывает историю известного актера и комика

Кадр из фильма "Меня зовут Долемайт" Фото: YouTube

Голливудский актер Эдди Мерфи, которому в этом году исполнилось 58 лет, появится в новой комедийной драме "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name). В сети уже появился первый опубликованный трейлер фильма.

Так, представители стримингового сервиса Netflix опубликовали видеоролик на своем YouTube-канале. Лента от Netflix посвящена легендарному комику, музыканту, актеру и продюсеру Руди Рэй Муру. Он знаменит своей ролью в фильме "Долемайт" 1975 года, в котором он сыграл главного персонажа. Кроме того, он написал саундтреки к фильму и большую часть бюджета выделил из своего кармана.

Так, американскую знаменитость в новом фильме "Меня зовут Долемайт", режиссером которого выступил Крейг Брюэр, сыграет 58-летний Эдди Мерфи. Он покажет историю жизни легенды 1970-х годов и карьерный рост Руди Рэй Мура во всех отраслях.

Премьера картины в Украине запланирована на осень 2019 года.

Напомним, Эдди Мерфи сыграет в ребуте фильма "Поездка в Америку".

