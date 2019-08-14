Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел потрясающий трейлер фильма "Меня зовут Долемайт" с Эдди Мерфи

Картина рассказывает историю известного актера и комика

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:16
Кадр из фильма "Меня зовут Долемайт"
Кадр из фильма "Меня зовут Долемайт"
Фото: YouTube

Голливудский актер Эдди Мерфи, которому в этом году исполнилось 58 лет, появится в новой комедийной драме "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name). В сети уже появился первый опубликованный трейлер фильма.

Смотрите видео о том, сколько детей у Эдди Мерфи:

Так, представители стримингового сервиса Netflix опубликовали видеоролик на своем YouTube-канале. Лента от Netflix посвящена легендарному комику, музыканту, актеру и продюсеру Руди Рэй Муру. Он знаменит своей ролью в фильме "Долемайт" 1975 года, в котором он сыграл главного персонажа. Кроме того, он написал саундтреки к фильму и большую часть бюджета выделил из своего кармана.

Читайте также:
57-летний Эдди Мерфи впервые встретил Рождество со всеми десятью детьми

Так, американскую знаменитость в новом фильме "Меня зовут Долемайт", режиссером которого выступил Крейг Брюэр, сыграет 58-летний Эдди Мерфи. Он покажет историю жизни легенды 1970-х годов и карьерный рост Руди Рэй Мура во всех отраслях.

Премьера картины в Украине запланирована на осень 2019 года.

Напомним, Эдди Мерфи сыграет в ребуте фильма "Поездка в Америку".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Звезда "Блэйда" сыграет в ребуте фильма "Поездка в Америку" Официально: названа дата выхода сиквела "Поездки в Америку" с Эдди Мерфи
актер трейлер Эдди Мерфи Меня зовут Долемайт
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Как выбрать оливковое масло: 5 простых советов
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Бег и кофе: можно ли их совмещать
Бег и кофе: можно ли их совмещать
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища
Мозг: самое неожиданное место, по которому бьет вредная пища

Популярные статьи

Сегодня, 09:47Fun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 17:30Шоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

Вчера, 14:14Афиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

Вчера, 09:30Food

Маковый Спас 2019: что святят на Маковея

Вчера, 08:58Fun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

Вчера, 08:36Fun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

12 августаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

12 августаEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

12 августаFun

12 августа: какой сегодня праздник, приметы и как провести этот день

12 августаШоу-бизнес

Жених Дженнифер Лопес показал откровенный снимок певицы в бикини

12 августаFun

45-килограммового пса во время прогулки съел аллигатор

12 августаШоу-бизнес

Звездный отпуск: где отдыхают украинские артисты этим летом

12 августаТехно

На Юпитере зафиксировали таинственный взрыв невероятной мощности

12 августаПсихология

Гороскоп на 12 августа: все знаки зодиака

11 августаТехно

Apple даст iPhone 11 "сумасшедшее" название

Новости партнеров

Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Как поливать орхидеи, чтобы получить красивые цветы
Виторгана и Нино Нинидзе все чаще видят в обществе друг друга
Виторгана и Нино Нинидзе все чаще видят в обществе друг друга
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Плюсы и минусы зеленого лука и в чем его главная польза
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Ученые раскрыли секрет бесценной пользы клетчатки
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Почему появляются мозоли? И как их избежать
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Найден способ снизить риск развития злокачественных опухолей
Чем полезен мед для бегуна: это стоит знать
Чем полезен мед для бегуна: это стоит знать
Оля Полякова уходит со сцены? Подробности
Оля Полякова уходит со сцены? Подробности