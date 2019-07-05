Вышел третий сезон сериала "Очень странные дела": что известно о проекте

Сериал расскажет о группе подростков, которые столкнулись с новыми монстрами

"Очень странные дела" Фото: YouTube

Стриминговый сервис Netflix 4 июля презентовал первую серию третьего сезона сериала "Очень странные дела" (Stranger Things), трейлер которого стал хитом сети. Отметим, что научно-фантастический проект продюсеров Мэтта и Росса Дафферов держал интригу и никакие детали сюжета не разглашались.

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Действие третьего сезона сериала "Очень странные дела" разворачивается через год после последних событий в 80-тых. После всех испытаний, которые прошли подростки из маленького города Хокинз, четверо друзей-мальчиков и главная героиня попадают в новые ситуации.

Им опять придется встретиться с монстрами из параллельной вселенной, портал в которую был открыт еще в предыдущих сезонах. Девочка с врожденными сверхспособностями попытается в очередной раз спасти своих друзей и город от очередного пришествия чудовищ.

Главные роли исполнили Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Финн Вулфард, Калеб Маклафлин и Ной Шнапп. В съемках сериала также приняли участие Вайнона Райдер, Дэвид Харбор и другие.

Планируется, что в третьем сезоне выйдет 8 новых эпизодов. Первый сезон "Очень странных дел" вышел на экраны еще в 2016 году, а второй – в 2017.

Напомним, ранее стриминговый сервис Netflix опубликовал финальный трейлер третьего сезона сериала "Очень странные дела".

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