Вышел трейлер второго сезона мультсериала "Звездные войны: Сопротивление"

Премьера проекта назначена на 6 октября 2019

Кадр из сериала "Звездные войны: Сопротивление" Фото: YouTube

Как известно, глава компании Disney Боб Айгер подтвердил, что над следующими фильмами вселенной "Звездных войн" будут работать шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Но на этом не заканчивается история киновселенной.

Смотрите видео о том, что фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

В сети появился трейлер второго сезона анимационного сериала канала Disney Channel "Звездные войны: Сопротивление". Ролик появился на официальном Youtube фантастической франшизы.

Кроме того, стало известно, что этот сезон станет для шоу заключительным. Пилот Казуда Зионо продолжит свою борьбу с Первым Орденом, а в сюжете шоу примет участие новый антагонист саги Кайло Рен.

Премьера проекта назначена на 6 октября 2019.

Напомним, ранее на фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго был представлен первый тизер девятого эпизода киноэпопеи "Звездные войны".

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