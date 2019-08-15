Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел трейлер второго сезона мультсериала "Звездные войны: Сопротивление"

Премьера проекта назначена на 6 октября 2019

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:50
Кадр из сериала "Звездные войны: Сопротивление"
Кадр из сериала "Звездные войны: Сопротивление"
Фото: YouTube

Как известно, глава компании Disney Боб Айгер подтвердил, что над следующими фильмами вселенной "Звездных войн" будут работать шоураннеры "Игры престолов" Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайсс. Но на этом не заканчивается история киновселенной.

Смотрите видео о том, что фильм "Звездные войны" стал третьим самым кассовым в истории:

В сети появился трейлер второго сезона анимационного сериала канала Disney Channel "Звездные войны: Сопротивление". Ролик появился на официальном Youtube фантастической франшизы.

Читайте также:
СМИ: Оби-Ван Кеноби получит "сольный" сериал

Кроме того, стало известно, что этот сезон станет для шоу заключительным. Пилот Казуда Зионо продолжит свою борьбу с Первым Орденом, а в сюжете шоу примет участие новый антагонист саги Кайло Рен.

Премьера проекта назначена на 6 октября 2019.

Напомним, ранее на фестивале Star Wars Celebration 2019 в Чикаго был представлен первый тизер девятого эпизода киноэпопеи "Звездные войны".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
СМИ: Disney готовит ремейк мультфильма "Бэмби" Disney переснимет легендарные комедии "Один дома" и "Ночь в музее"
трейлер Disney звездные войны
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Как определить, натуральный мед или нет?
Как определить, натуральный мед или нет?
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Худеем правильно: 6 дней диеты, а на 7-й — разгул
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать

Популярные статьи

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 15 августа: все знаки зодиака

Вчера, 17:09Fun

Яблочный Спас 2019: что нельзя делать в праздник

Вчера, 14:39Fun

14 августа: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Вчера, 14:21Шоу-бизнес

Миле Кунис – 36: ТОП-10 сексуальных фото актрисы родом из Украины

Вчера, 14:10Fun

Медовый Спас 2019: поздравления и открытки с праздником 14 августа

Вчера, 13:12Fun

В Чернобыле выросли запрещенные грибы-великаны: фото

Вчера, 11:58Fun

Накормили отходами: экономные молодожены повергли в шок гостей свадьбы

13 августаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри получат новые титулы

13 августаАфиша

Так проколоться! В фильме "Однажды в Голливуде" нашли киноляп

13 августаFun

Жил при отце Ивана Грозного: ученые поймали 500-летнего подводного хищника

13 августаFood

Маковый Спас 2019: что святят на Маковея

13 августаFun

Сумасшедший тренд: в продаже появились прозрачные шорты

13 августаFun

Подружки невесты на свадьбе "прославились" из-за смелого мини: фото

12 августаEvents

Медовый Спас Маковей 2019: дата, история и традиции

12 августаПсихология

Чего никогда не стоит делать для мужчины

12 августаEvents

Когда Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников

Новости партнеров

Салат «Король в гневе». Рецепт
Салат «Король в гневе». Рецепт
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Велосипедистка дня: колумбийка Лаура Серрато Перес
Бальзам, кондиционер, маска для волос: в чем разница
Бальзам, кондиционер, маска для волос: в чем разница
10 интереснейших фактов о кофе
10 интереснейших фактов о кофе
Салат
Салат "Шамаханская царица"
Диета по группе крови: кочевая третья
Диета по группе крови: кочевая третья
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Рекордный урожай: как вырастить картофель - в бочке
Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка
Бег и диабет. Как ведет себя организм при нагрузка