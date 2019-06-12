Вышел удивительный трейлер мультфильма "Холодное сердце 2"

Студия Disney выпустила трейлер продолжения захватывающей истории о двух сестрах

"Холодное сердце 2" Фото: YouTube

Поклонники мультфильма "Холодное сердце" с нетерпением ждали появления нового трейлера продолжения этой анимации. Ведь ранее студия Disney официально заявила о намерении выпустить продолжение мультфильма. На днях в сети появились первые постеры мультфильма, а также официальная дата премьеры.

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Теперь же студия Disney опубликовала крутой трейлер "Холодного сердца 2". По сюжету Эльза и Анна, а также их верные спутники Кристоф, олень Свен и снеговик Олаф вынуждены покинуть границы родного Эренделла. Теперь для них откроется совершенно новый мир, который поможет разгадать тайны происхождения их королевства.

К озвучке ролей вернутся прежние актеры, включая Кристен Белл, Идину Мензел, Джоша Гада, Джонатана Гроффа и других. "Холодное сердце 2" выйдет в мировой прокат 22 ноября 2019 года.

Напомним, ранее студия Disney показала тизер второй части мультфильма. Ролик появился на YouTube-канале Walt Disney Animation Studios, который рассказывает о приключениях принцесс Анны и Эльзы.

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