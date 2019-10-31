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Вышел впечатляющий трейлер фильма "21 мост" со звездой "Черной пантеры"

Главную роль исполнил Чедвик Боузман

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:13
Кадр из фильма "21 мост"
Кадр из фильма "21 мост"
Фото: YouTube

В сети появился финальный трейлер фильма "21 мост" со звездой "Черной пантеры" Чедвиком Боузманом в главной роли.

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В фильме также снимались Тейлор Китч ("Настоящий детектив"), Сиена Миллер ("Снайпер"), Дж. К. Симмонс ("Лига справедливости").

Режиссером картины выступил Брайан Кирк ("Игра престолов"), а продюсерами – Джо и Энтони Руссо ("Мстители: Война бесконечности").

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Фильм рассказывает об опальном детективе (Чедвик Боузман), который стал участником масштабной операции по охоте на убийц двух полицейских. Когда ситуация обостряется, власть решает принять чрезвычайные меры, чтобы не дать убийцам уйти с Манхэттена: впервые в истории закрыть для движения все мосты острова. Теперь, когда Манхэттен заблокирован на въезд и выезд, герою придется самостоятельно выяснить, кто есть кто в этом городе.

В украинский прокат картина выйдет 28 ноября 2019 года.

Напомним, ранее в сети появился дублированный трейлер финальной части саги Star Wars – "Звездные войны: Восхождение Скайуокера" (Star Wars: The Rise of Skywalker). Премьера фильма в Украине стартует 19 декабря этого года.

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