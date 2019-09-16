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Вышел впечатляющий трейлер фильма "Форд против Феррари"

В главных ролях снялись Мэтт Дэймон и Кристиан Бэйл

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:39
Кадр из фильма "Форд против Феррари"
Кадр из фильма "Форд против Феррари"
Фото: YouTube

Кинокомпания 20th Century Fox представила новый трейлер фильма "Ford против Ferrari" ("Форд против Феррари") c Мэттом Дэймоном, который снимется у Ридли Скотта, и Кристианом Бэйлом в главных ролях.

Узнайте также о том, что на съемках девятой части фильма "Форсаж" разбился дублер Вина Дизеля:

Также в фильме сыграли Катрина Балф, Джош Лукас, Джон Бернтал и другие. Режиссером выступил Джеймс Мэнголд ("Логан").

В картине рассказывается о противостоянии автомобильных компаний Ford и Ferrari, которые, помимо производства обычных серийных машин, работают над созданием гоночных болидов.

Фильм расскажет настоящую историю бесстрашной группы инженеров, которой сын великого Генри Форда поручил победить доминирующую команду Ferrari на чемпионате мира 1966 года в Ле-Мане. Группой руководят инженер Кэррол Шелби (Мэтт Дэймон) и гонщик Кен Майлс (Кристиан Бэйл). Итальянскую компанию в то время возглавлял ее создатель — Энцо Феррари, страстно увлекавшийся гонками.

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В украинский прокат картина выйдет 14 ноября 2019 года.

Напомним, ранее студия 20th Century Fox опубликовала дебютный трейлер фильма Ford v Ferrari ("Форд против Феррари"). 

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