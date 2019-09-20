Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Вышел захватывающий трейлер детектива "Ножи наголо"

В главных ролях – Крис Эванс и Дэниэл Крэйг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:51
Кадр из фильма "Ножи наголо"
Кадр из фильма "Ножи наголо"
Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер нового детектива "Ножи наголо". Представляя новый ролик режиссер картины Райан Джонсон необычным способом привлек внимание к своему фильму. Дело в том. что он настоятельно рекомендовал зрителям не смотреть трейлер, чтобы не испортить впечатления от самой картины.

Узнайте также, как создавался фильм "Унесенные ветром":

"Тут нет спойлеров, но показано множество новых моментов, которые в первый раз лучше увидеть в самом фильме. Если вы решили пойти в кино, лучше не смотрите трейлер," – написал мужчина в Twitter.

Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
Персональные постеры фильма "Ножи наголо"
Фото: twitter.com/KnivesOut
1/10

Криминальная комедия "Ножи наголо" расскажет о двух детективах, берущихся расследовать смерть главы влиятельного семейства и по совместительству автора криминальных романов. В своем проекте Райан Джонсон собрал лучших актеров Голливуда.

В фильме сыграли Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Кристофер Пламмер и другие.

Читайте также:
Идеальный ужастик: вышел атмосферный трейлер фильма "В высокой траве" по Стивену Кингу

В основу сюжета положена история о детективе Бенуа Блане (Дэниел Крэйг), который расследует загадочную смерть известного автора детективных романов Харлана Тромби после своего 85-летия (Кристофер Пламмер). Выход фильма в прокат состоится 27 ноября текущего года.

Напомним, ранее Netflix поделился первым трейлером детективного триллера "В тени луны".

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Вышел впечатляющий трейлер фильма "Форд против Феррари" Появился впечатляющий трейлер фильма "Мидуэй" от режиссера "Годзиллы" Появился второй трейлер загадочного фильма «Маяк» с Робертом Паттинсоном и Уиллемом Дефо
трейлер Дэниэл Крэйг крис эванс Майкл Шеннон
Реклама

Новости партнеров

10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Схватка белки со змеей. Она спасала своих деток. Видео
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Как подобрать одежду для полной фигуры: 10 полезных правил
Переписка Заворотнюк и Садальского: Разин все врет
Переписка Заворотнюк и Садальского: Разин все врет

Популярные статьи

Сегодня, 10:33Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк идет на поправку: последние новости о состоянии звезды

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 20 сентября: все знаки зодиака

Вчера, 17:48Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк в сознании: что с ней сейчас

Вчера, 14:08Fun

Михайлово чудо 2019: что нельзя делать в этот день

Вчера, 13:10Шоу-бизнес

Анастасию Заворотнюк перевели из реанимации в палату: все подробности

Вчера, 11:27Fun

19 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 07:13Events

Михайлово чудо 2019: значение и традиции праздника

Вчера, 06:57Fun

У мужчины посреди головы вырос 10-сантиметровый рог: фото

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк вышла из комы – СМИ

18 сентябряШоу-бизнес

"Все хотят видеть": за фото Анастасии Заворотнюк в реанимации предлагают крупную сумму

18 сентябряFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

18 сентябряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк сегодня: последние новости

18 сентябряШоу-бизнес

"Ей очень плохо": российский адвокат рассказал о болезни Анастасии Заворотнюк

18 сентябряFun

ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО: шокирующие кадры

17 сентябряEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

17 сентябряTravel

От 10 евро: Ryanair объявила распродажу авиабилетов в Европу

Новости партнеров

Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
Свадьба Ксении Собчак: в ЗАГС - в платье от уроженки Пинска
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
5 имен мужчин, которые чаще всего изменяют
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Водолазка, сапоги и мини - модный код осени 2019! Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Эффектная брюнетка, которая вчера стала женой форварда Зари. Фото
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Анита Луценко рассказала, можно ли есть на ночь
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
Ученые рассказали, какие продукты садят зрение
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
10 продуктов, которые помогают сбросить вес
Рекорд
Рекорд "Аватара" побит: появился новый лидер по кассовым сборам