Вышел захватывающий трейлер детектива "Ножи наголо"

В главных ролях – Крис Эванс и Дэниэл Крэйг

Кадр из фильма "Ножи наголо" Фото: YouTube

В сети появился новый трейлер нового детектива "Ножи наголо". Представляя новый ролик режиссер картины Райан Джонсон необычным способом привлек внимание к своему фильму. Дело в том. что он настоятельно рекомендовал зрителям не смотреть трейлер, чтобы не испортить впечатления от самой картины.

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"Тут нет спойлеров, но показано множество новых моментов, которые в первый раз лучше увидеть в самом фильме. Если вы решили пойти в кино, лучше не смотрите трейлер," – написал мужчина в Twitter.

Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut Персональные постеры фильма "Ножи наголо" Фото: twitter.com/KnivesOut 1/10

Криминальная комедия "Ножи наголо" расскажет о двух детективах, берущихся расследовать смерть главы влиятельного семейства и по совместительству автора криминальных романов. В своем проекте Райан Джонсон собрал лучших актеров Голливуда.

В фильме сыграли Дэниел Крэйг, Крис Эванс, Джейми Ли Кертис, Майкл Шеннон, Кристофер Пламмер и другие.

В основу сюжета положена история о детективе Бенуа Блане (Дэниел Крэйг), который расследует загадочную смерть известного автора детективных романов Харлана Тромби после своего 85-летия (Кристофер Пламмер). Выход фильма в прокат состоится 27 ноября текущего года.

Напомним, ранее Netflix поделился первым трейлером детективного триллера "В тени луны".

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