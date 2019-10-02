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Вышел захватывающий трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"

В картине снялись Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Хью Грант

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 19:17
Кадр из фильма "Джентльмены"
Кадр из фильма "Джентльмены"
Фото: YouTube

STX Entertainment опубликовала трейлер нового фильма "Джентльмены" режиссера Гая Ричи, который отказался снимать продолжение "Шерлока Холмса".

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Лента рассказывает о приехавшем в Лондон американце Микки Пирсоне (Мэттью МакКонахи), который построил империю на продаже марихуаны. Когда он собирается обналичить заработанные деньги, он сталкивается с большими проблемами. Кроме МакКонахи в фильме снялись Чарли Ханнэм, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Хью Грант.

Ричи выступил не только режиссером фильма, но и вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом написал сценарий к нему.

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Премьера "Джентльменов" запланирована на 2020 год.

Напомним, Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура") исполнит главную роль в сериале Apple "Шантарам". Проект будет основываться на одноименном романе Грегори Дэвида Робертса.

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