Вышел захватывающий трейлер фильма Гая Ричи "Джентльмены"

В картине снялись Мэттью МакКонахи, Чарли Ханнэм, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Хью Грант

Кадр из фильма "Джентльмены" Фото: YouTube

STX Entertainment опубликовала трейлер нового фильма "Джентльмены" режиссера Гая Ричи, который отказался снимать продолжение "Шерлока Холмса".

Также узнайте, как создавался фильм "Унесенные ветром":

Лента рассказывает о приехавшем в Лондон американце Микки Пирсоне (Мэттью МакКонахи), который построил империю на продаже марихуаны. Когда он собирается обналичить заработанные деньги, он сталкивается с большими проблемами. Кроме МакКонахи в фильме снялись Чарли Ханнэм, Джереми Стронг, Колин Фаррелл и Хью Грант.

Ричи выступил не только режиссером фильма, но и вместе с Айваном Аткинсоном и Марном Дэвисом написал сценарий к нему.

Премьера "Джентльменов" запланирована на 2020 год.

Напомним, Чарли Ханнэм ("Меч короля Артура") исполнит главную роль в сериале Apple "Шантарам". Проект будет основываться на одноименном романе Грегори Дэвида Робертса.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.