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Вышел жуткий трейлер хоррора "Проклятие Аннабель 3"

Трейлер мгновенно стал интернет-хитом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30
"Проклятие Аннабель 3" Фото: YouTube
"Проклятие Аннабель 3"
Фото: YouTube

Ужастик "Проклятие Аннабель" входит в список лучших хоррор-франшиз всех времен и на днях компания Warner Bros. Pictures опубликовала хоррора "Проклятие Аннабель 3". Ролик мгновенно стал интернет-хитом.

В фильме жертвой коварной куклы-монстра становится десятилетняя девочка, а также ее друзья. Родители приносят куклу в дом и ставят за надежным стеклом, освященным до этого священником. Они думают, что это поможет предотвратить разрушения и хаос от куклы. Однако, как оказалось, они заблуждаются.

Выход фильма намечен на 27 июня 2019 года.

Напомним, а вот картина "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" попала в список лучших фильмов ужаса в 2017 году.

Смотрите видео о фильмах и шоу 90-х:

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трейлер хоррор Проклятие Аннабель
Источник: Сегодня
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