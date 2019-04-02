Вышел жуткий трейлер хоррора "Проклятие Аннабель 3"

Трейлер мгновенно стал интернет-хитом

"Проклятие Аннабель 3" Фото: YouTube

Ужастик "Проклятие Аннабель" входит в список лучших хоррор-франшиз всех времен и на днях компания Warner Bros. Pictures опубликовала хоррора "Проклятие Аннабель 3". Ролик мгновенно стал интернет-хитом.

В фильме жертвой коварной куклы-монстра становится десятилетняя девочка, а также ее друзья. Родители приносят куклу в дом и ставят за надежным стеклом, освященным до этого священником. Они думают, что это поможет предотвратить разрушения и хаос от куклы. Однако, как оказалось, они заблуждаются.

Выход фильма намечен на 27 июня 2019 года.

Напомним, а вот картина "Проклятие Аннабель: Зарождение зла" попала в список лучших фильмов ужаса в 2017 году.

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